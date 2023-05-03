老婦巴士上落客站邊除褲小便　遭狠批：衰X過狗　網民揭另有內情

無論有何難言之隱，隨處便溺本來就是不對！日前有人妻乘搭巴士時，看到車外有名婦人竟然在巴士的上落客站小便，看不過眼故在網上群組公審對方。不少網民都狠批婦人舉動「離譜」，不明為何非要在街上如廁那麼引人注目，而不找較少人經過的地方；惟有常遇到婦人的市民表示，相信她身世頗為悲慘，是無家可歸者，故經常在街上流連。



有人妻乘搭巴士時，看到車外有名婦人竟然在巴士的上落客站小便，看不過眼故在網上群組公審對方，惹來網民關注。（FB「沙田之友」圖片）

該人妻在Facebook「沙田之友」群組發帖，指某日乘搭巴士74X線途經牛頭角下邨落客站時，竟然看見有名婦人當街蹲在地上小便，指自通關後，多了很多類似的情況，並笑言此舉是「施肥」，更揶揄「佢又踎得幾好喎」。從圖片所示，1名婦人光天化日下居然不顧旁人的目光，脫下褲子直接在路邊的排水溝位置小便，不只弄污街道，亦讓路人很尷尬。

對於婦人當街便溺，不少網民狠批其行為有損衛生，「真討厭」、「佢哋要屙都唔好大街大巷，匿埋一邊啦」、「睇嚟以後出街帶支水」、「衰X過狗」；亦有經常看見該婦人的途人猜測，她應該不是內地人，更揭其悲慘身世，「應該無家可歸，九龍灣沙田IKEA常客，日日都見到佢」，或是失智老人，並呼籲他人遇見她時可以伸出援手。

有留言亦分享遇到類似經歷，「呢個情景我夜晚喺沙田圍站出面都見過，個Pat Pat（屁股）係向住我添。對面沙角或博康有公廁，球場又有，我都唔明點解」、「我幾個月前早上搭33A巴士返荃灣坐上層，望落美孚巴士總站，站長室隔離搭咗個營，有兩個大媽走出營，一齊除褲屙尿，簡直奇景」。

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第81A條，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，如屬首次定罪，將被處以第2級罰款，即5,000元，如第2次或其後再被定罪，將被處以第3級罰款，即1萬元。