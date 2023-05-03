舊油麻地警署成內地客打卡地　要多謝TVB？　內地女讚：好有港味

【油麻地警署／五一黃金周／香港旅遊／打卡】今個五一黃金周，香港有一個「隱世景點」成為內地旅客最熱門的打卡地，現場人頭湧湧旺過旺角，那就是已列為二級歷史建築的舊油麻地警署，有前來「朝聖」的深圳旅客大讚「好有港味」，而該處突然爆紅原因，竟與無綫電視（TVB）劇集大有關係。



今個五一黃金周，除了尖沙咀星光大道等傳統熱門旅遊景點擠滿遊客，位於油麻地廣東道的舊油麻地警署亦有大批內地旅客逼爆「打卡」，在警署大門前蹲地、舉手、擺pose，出盡法寶都只為了卡打影靚相。

位於油麻地廣東道的舊油麻地警署，有大批內地旅客逼爆「打卡」。（梁偉權攝）

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舊油麻地警署爆紅全因TVB？



舊油麻地警署突然爆紅，無綫電視（TVB）劇集絕對是一大因素，事關舊油麻地警署是TVB警匪類型劇集「老是常出現」的場景，例如《談判專家》、《陀槍師姐》、《學警出更》、《使徒行者》等，出現次數數之不盡，該警署可說是港劇「御用」警署之一。除了電視劇集，電影《無間道》、《古惑仔》、《半支煙》、《黑社會》、《奪命金》等，都出現舊油麻地警署鏡頭，加上該處的獨特建築風格，在觀眾心目中留下深刻印象。

正因舊油麻地警署具有獨特的標誌性，內地人熱門社交媒體小紅書上，不時有網紅達人推介來港旅遊要到舊油麻地警署打卡，形容為「TVB超強打卡地」、「曾經萬千TVB少女的理想型」、「TVB經典取景地」，故全面通關後的首個「五一黃金周」，一舉吸引大批內地旅客到舊油麻地警署「朝聖」打卡。

杜琪峯電影《黑社會》在舊油麻地警署取景。（《黑社會》劇照）

來自深圳的張小姐周二（5月2日）到來「打卡」，她向《香港01》記者表示，自小喜看港產片，特別是警匪片類型，今次看到舊油麻地警署，大讚「好有味道，好有港味那些味道」。足證港產警匪片的影響力。

來自深圳的張小姐大讚舊油麻地警署「好有味道，好有港味那些味道」。（梁偉權攝）

座落在油麻地廣東道的舊油麻地警署，是一座新古典主義愛德華式建築物，充滿英式建築特色，現被列為二級歷史建築。油麻地警署始建於1873年初，位於上海街和眾坊街交界，至1922年遷往廣東道627號現址，2016年分階段搬遷，成為現時舊油麻地警署。舊油麻地警署目前仍保留報案中心，故遊客只能在拉上鐵閘門的門口「打卡」。

舊油麻地警署採用愛德華式建築。（警隊提供圖片）

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小紅書網紅製油麻地打卡攻略



除了舊油麻地警署，小紅書網紅還製作了油麻地詳盡打卡攻略，列出另外5大地點，包括油麻地果欄、中華基督教會灣仔堂基道小學的白牆、惠康及麥當勞路牌、油麻地果欄倉庫後面以瓷磚貼出來的塗鴉藝術感壁畫，以及油麻地各種街景，認為「陽光透過高樓，照映在街市上，真的好美」。