人妻約奸夫上門偷情　訊息提及「愛愛能減肥」　老公嬲到告上法院

雖然醫學界證實「愛愛」可以減肥，但不代表能成為出軌藉口。有台灣人妻透過交友程式認識陌生男子，趁老公不在家時，竟然叫奸夫上門偷情。人妻與奸夫的訊息提及「愛愛可以減肥」，丈夫發現「戴帽」後，憤而向奸夫索償20萬新台幣（約5萬港元），法院經審理後，判處被告賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。



一名人妻趁老公不在家時，竟然叫奸夫上門偷情，兩人之間訊息更提及「愛愛可以減肥」。（Getty Images）

一名擔任攝影師的人夫向第三者作出指控，內容提及太太透過交友程式結識到一名陌生男子，對方明知其人妻身分，仍然藉通訊程式展開不倫戀情。

奸夫先後傳出「老公上班？」、「老公回家了？」、「怕妳老公嗎？」等訊息，人妻則回覆「家裏不方便，他有裝監視器」。奸夫又曾傳帶有露骨字眼的訊息，例如「想跟我壞壞嗎？」、「要看妳想不想啊」、「來幾張性感的照片，好久沒看到妳了」、「愛愛可以減肥」等，獲人妻回應「感覺你想愛愛才找我」。

人夫見到兩人訊息對話後崩潰提告。（Getty Images）

人夫從對話中，發現妻子與奸夫去年3月曾在家中見面，相信已經發生關係，認為配偶權遭到長期侵犯，因此向法院提告，向奸夫求償20萬新台幣（約5萬港元）。

新北地院審理案件，法官認為被告以挑逗性言論與人妻對話，內容超越一般朋友的往來，判處被告賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），全案可以上訴。