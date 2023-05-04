妻子控告遭男同事性侵　人夫力挺提告　崩潰發現真相結局逆轉

一個人「派帽」總有理由，但不能過分到誣告其他人，台灣一名人夫獲妻子告知，遭男同事性侵，決定力挺老婆作出提告。可是他收到檢方不起訴處分書後，始驚覺自己「戴綠帽」，性侵一事全是妻子捏造，遂轉為向妻子索賠10萬港元。妻子對婚外情矢口否認，堅稱遭到男同事性侵，甚至提出各種「辯解理由」，惟不獲法庭接納，最終被判處須向丈夫賠償3.75萬港元。



妻子聲稱遭到男同事性俊，事實是和對方發展不倫戀。（Getty Images）

案中夫婦結婚10多年，育有2名子女。去年2月，人妻突然向丈夫發訊息，聲稱自己遭到男同事性侵，在公司老闆和助理的陪同下正接受驗傷。人夫頓時晴天霹靂，支持妻子控告男同事討回公道，但直到同年8月，人夫發現檢方寄來一份不起訴處分書，才發現殘酷真相。

檢方偵辦結果顯示，去年2月10日晚上，人妻和男同事單獨用膳，其後轉往居酒屋飲酒，最終到居酒屋對面的旅館發生關係。男同事供稱，和人妻在工地偶爾打招呼和聊天認識，對方主動私訊表示想和他飲酒，用膳期間，人妻不但和他牽手，而且餵他進食。當晚9時許，人妻同意轉往居酒屋續攤，期間甚至和他接吻，兩人其後手牽手去旅館「愛愛」，由於他沒有戴安全套，僅動了2至3下，便遭人妻叫停，他之後沒有繼續性行為。

人夫獲悉崩潰真相，轉向妻子索賠。（Getty Images）

人夫得悉真相恍然大悟，回想自前年起，妻子已經經常藉故和他爭吵，相信當時對方正和男同事處於曖昧階段，於是怒告兩人通姦行為侵害他的配偶權，連帶求償精神慰撫60萬新台幣（約15萬港元）。後來人夫撤回對男同事的控告，只向妻子索賠40萬新台幣（約10萬港元），理由是他多次希望妻子回家，以及斷絕和男同事往來，但妻子拒絕要求，甚至變本加厲，令他備受打擊飽受痛苦。

人妻在法庭上否認有婚外情，堅稱遭到男同事性侵，指控男同事為了脫罪，才謊稱雙方有不倫戀，又認為檢察官根本沒有調查清楚，但她不懂法律，錯失申請再次調查機會。人妻甚至反批丈夫「好食懶飛」，無法向她要錢，才以婚外情為理由濫告謀財。

不過法官翻查旅館閉路電視片段，發現人妻在男同事簽名登記開房時，在對方身後走來走去，兩人更多次交談，可見行動沒有受到限制。影片又顯示人妻曾用雙手攀住男同事後背，而且拉住對方手臂，令法官相信她意識清楚，並非遭到性侵。至於人妻辯稱丈夫好吃懶做，亦不能合理化其外遇行為，考慮雙方身分地位和經濟能力，法庭判處人妻須向丈夫作出精神慰撫，賠償15萬新台幣（約3.75萬港元），全案可以上訴。