當街非禮片瘋傳！短裙女遭人從後熊抱襲胸　霸氣1招嚇到淫狼即逃

女子獨自外出要小心！馬來西亞瘋傳1段當街非禮影片，見到1名穿短裙女生在街上行走時，被色狼沿路尾隨，色狼更看準機會熊抱襲胸非禮女生。然而女生被非禮時全靠1招霸氣舉動脫險，嚇得色狼即時拔足狂奔逃離現場。

事發過程被現場附近閉路電視（CCTV）拍下，網民看後斥責色狼離譜，「光天化日，色膽包天！」、「希望可以早日抓到這個變態佬」。



馬來西亞瘋傳一段當街非禮影片。（影片截圖）

事件過程逐格睇▼▼▼

+ 10

綜合馬來西亞媒體報道，事發4月28日晚上約7時，該女生獨自在靈市住宅區行走時，被色狼尾隨並非禮，最終成功嚇跑對方，事發過程被附近房屋閉路電視拍下。

從網上流傳的1分58秒影片見到，該名撐着雨傘的短裙女生正在路上行走，後方有一名穿黑色外套和藍色牛仔褲男子尾隨。女子走到路口位置時，黑衣男突然伸出「魔爪」，從後方抱起女生並襲胸非禮。

女生在「半空」中不斷掙扎，並用超高音大聲尖叫，黑衣男頓時被嚇到拔足逃跑，其間女生仍在尖叫。待確認黑衣男離開後，女生即停止尖叫，轉身離開現場。

女生用超高音大聲尖叫，黑衣男被嚇到拔足逃跑。（影片截圖）

靈市警方接獲報案，正追緝色狼下落。網民看過影片均斥責色狼離譜，「恐怖」、「光天化日，色膽包天！」、「可憐了，希望可以早日抓到這個變態佬」。也有網民提醒女生出門一定要加倍注意安全，「走路時要多小心」、「有個陪伴一起走比較好，如果是男生一起就最安全」。