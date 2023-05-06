港鐵內躺平？男子倒臥月台不願起身　親友拖走欲登扶手梯原因惹議

港鐵站日前出現驚險一幕，社交平瘋傳一條影片，顯示一名戴眼鏡男子「躺平」倒在月台上，不願起身自行行走，身旁男親友無法勸服對方，唯有強行拖走對方，拖到扶手電梯，相信打算繼續拖行，影片引來大批網民討論，有人懷疑被拖走的男子可能有情緒問題，亦有網民留言擔心對方安全，「如果拖佢上電梯，會唔會夾住啲頭髮？」



一名戴眼鏡男子明顯清醒，但倒在月台上不願起身，身旁男親友無法叫他自行行走。（facebook群組「好fashion呀你」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「好fashion呀你」，片長約13秒，可見現場是港鐵荃灣綫一個車站月台的旁邊，一名戴眼鏡男子明顯清醒，但倒在月台上不願起身，身旁男親友無法叫他自行行走，唯有左手提起多袋物件，右手拖行對方，「四眼男」也沒有反抗，任由親友拖行。拖了數步後抵達扶手電梯，親友一度停下，回過氣後打算繼續拖行對方，似乎打算沿扶手電梯離開，過程吸引不少人觀望。

影片至此結束，未拍到親友是否真的拖「四眼男」沿扶手電梯離開月台。

影片引來不少網民討論，笑言「躺平最佳示範」、「打工仔星期一嘅心情」、「攜帶大型行李時，請使用升降機」、「初戀啊，我要初戀啊」、「即刻諗到好多對白」。也有網民好奇為何「四眼男」任由男親友拖走，自己繼續「躺平」，懷疑「四眼男」可能有情緒問題，希望大家展現同情心，更有人擔心親友行為危害「四眼男」安全，「如果拖佢上電梯，會唔會夾住啲頭髮？」。

（facebook群組「好fashion呀你」）