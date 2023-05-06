化妝貼假眼睫毛係造假？港男約心儀女生露營被嚇傻　1句話惹爭議

女生化妝打扮，不只是「女為悅己者容」，更多是為哄自己開心！不過日前有港男直指看見女生化妝，若貼上假眼睫毛，便會「及時止蝕」，因為他曾偕心儀女生去露營，親眼目睹對方卸妝後，眼睛縮小近一倍，被當時畫面嚇到，「算係PTSD（創傷後遺症）」。男生言論惹怒不少女網民，紛紛反擊「其實人哋都未必想揀你」、「關你咩事？」。



有港男指看見女生貼上假眼睫毛，便會「及時止蝕」，因為他曾和心儀女生去露營，被對方卸妝後的樣子嚇到，更稱恍如患上PTSD。（《大叔的愛》劇照）

該港男在Dcard以「女仔化咗呢個位我會及時止蝕」為題發帖，指較少香港女生會貼假眼睫毛，正因為罕見，所以看見有女生使用時便會感到愕然。他續分享，曾和某女生約會接近半年，直至有次去露營，看見她卸妝後眼睛縮小近一倍，當下被嚇到，故稱「算係PTSD」。他更表明，如果女生長期化全妝，再加上貼假眼睫毛，「我就會覺得佢成個樣都係fake（假的）」。

樓主指心儀女生用假眼睫毛引致他「PTSD」，不少女網民紛紛反擊，「咁你咪搵個唔化妝嘅女仔囉」、「人哋花時間去化妝扮靚都要畀你話，好慘」、「你唔揀人，其實人哋都未必想揀你」、「人哋自己鍾意咪得囉，關你咩事？」；亦有男生不同意樓主說法，並為女生護航，「如果女仔化妝嚟找我，我會好Appreciate（欣賞）佢嘅時間用喺我身上」。

不少女網民不滿樓主言論並反擊，「人哋花時間去化妝扮靚都要畀你話，好慘」、「其實人哋都未必想揀你」、「關你咩事？」。（《閨蜜》劇照）

另有人覺得樓主只是分享其看法，非「一竹篙打一船人」，籲網民冷靜，「樓主無講過化妝有問題，佢係呻緊有化同無化個落差太極端」；惟有人覺得化妝打扮無問題，但「落咗妝認唔到=詐騙」，引用黃子華金句「你落咗妝我仲認得你叫化妝，你落咗妝我唔認得你嗰啲叫喬裝」。

（Dcard）