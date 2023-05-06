查理斯加冕禮︱路易小王子表情多封人氣王　網民：5歲孩子的表情

這就是5歲小孩該有的表情！英王查理斯三世加冕典禮於今日（2023年5月6日）舉行，多位王室成員亦有出席，其中5歲的路易小王子（Prince Louise）更被拍到多個可愛表情，成為加冕典禮的另類焦點，大批網民留言大讚路易小王子天真活潑，「觀看加冕禮就是為了看路易，只看他就夠了」、「也太可愛了」，更多人表示，小王子之所以討人歡喜，是他沒有假正經，「那就是5歲小孩該有的表情！」、「我完全融化了」。有關路易小王子的facebook貼文，獲得的讚好次數更遠遠拋離其他王室報道，令他成為加冕禮上的網上人氣王。



英國王儲威廉與凱特王妃也帶同3位子女參與祖父母的重要時刻。（Reuters）

英國王儲威廉與凱特王妃也帶同3位子女參與祖父母的重要時刻，長子喬治王子身穿紅色帥氣禮服，擔當祖父母的「榮譽見習騎士」，妹妹夏洛特公主則身穿充滿仙氣的白色禮裙。

而弟弟路易小王子更是整個加冕典禮的小焦點，在直播期間被拍到表情、動作多多，坐在夏洛特公主旁邊一時「打喊露」，一時望天花板，甚至「手指指」與姊姊聊天，引來大批網民關注。

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有網民笑指路易小王子比爺爺更搶鏡，非常可愛又乖巧，又指小朋友通常沒耐性，但他也坐着直至整個典禮結束，「他的一舉一動比爺爺更搶鏡」、「他是我見過最可愛的小孩」。

英國傳媒拍得路易小王子在典禮上表情多多，極受網民歡迎，所以會為他單獨發出貼文，其中「Manchester Evening News」的官網貼文，關於典禮的其他報道最多有數百個讚好，但關於路易小王子特寫的帖文，短短2小時已有逾3,800個讚好，證明這位小王子的確人氣爆燈，不少人留言稱喜歡小王子表現童真的一面，讚他沒有故作老成，「這就是5歲小孩該有的表情」。

（BBC、Reuters）