的士劏客新招？內地女開門爆玻璃被司機索賠　車CAM驚揭逆轉真相

【的士／香港旅遊】的士劏客新招？有疑似內地母女搭的士時，被司機指她們導致後座車門玻璃爆裂，當母女付錢疑似賠償後，的士司機就駕車離去。不過流出事發「車CAM（行車記錄器）」影片，竟揭開反轉真相，原來當時車門已半開，女兒一碰車門邊框位置，玻璃便突然碎裂，其間女兒完全沒有碰到玻璃位置。

事件引來網民熱議，質疑的士司機是否「屈錢」，「正常嚟講只係開車門就會爆玻璃，都唔會係關乘客事啦！個的士佬擺明係屈人錢！」、「如果遊客中招，香港人形象就冇晒」。也有網民指出，2014年已發生多宗的士後座車窗突然爆裂索取賠償事件，質疑是否「爆窗黨」重現。



有疑似內地母女搭的士時，被司機指她們導致後座車門玻璃爆裂。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有港女周六（5月6日）於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，指當日下午約1時，她於粉嶺宣道會陳朱素華紀念中學對開等候接小朋友放學，其間見到有2名女子與的士司機正在討論事情，而地上有玻璃碎，「大概内容係司機要求女乘客賠錢，女乘客用普通話話唔係自己整爛……後嚟見到女人畀咗錢司機就走咗（唔知幾多錢，更唔知是否賠償畀司機），司機都揸車離去」。

2名女子與的士司機正在討論事情。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

樓主表示，她當刻「食花生」未有為意，事後看自己「車CAM」才發現原來拍到了事發經過，並發現了逆轉真相。

從影片見到，2名女子當時截的士，母親已坐在車內，後座車門半開，女兒則匆匆走上前打開車門上車，詎料她一碰車門邊框位置，玻璃便突然碎裂，嚇到呆立當場。的士司機之後下車檢查車窗，母女與的士司機討論一會後，返回路邊。

的士離奇爆玻璃過程逐格睇▼▼▼

+ 6

發現真相的樓主於帖文明言，「如兩母女或其朋友見到此post，有需要可聯絡本人做證，希望幫到佢哋」。

事件引來網民熱議，質疑的士司機是否「屈錢」，「正常嚟講只係開車門就會爆玻璃，都唔會係關乘客事啦！個的士佬擺明係屈人錢！」、「如果遊客中招，香港人形象就冇晒」。也有網民指出，2014年已發生多宗的士後座車窗突然爆裂索取賠償事件，質疑是否「爆窗黨」重現，「只要佢開半窗，再開門隻窗就會爆！」、「又係一個局」、「交埋cam片畀警方」，並提醒「見到的士車窗落一半真係唔好開呀」。