坐巴士遇1事尷尬　獲乘客幫忙感恩　小紅書女大讚：香港人很温暖

【香港體驗】「香港人真的很温暖」。有女網民於小紅書發文大讚在香港遇到的「感恩」經歷，指近日在香港乘坐巴士時來不及下車，因為她走得慢，剛剛從上層走到下層，車門就已經關閉。就在她不知所措時，有乘客熱心地幫她叫司機重新開門，她才成功下車。帖文引來網民熱議，不少人表示香港人其實很熱心。



有女網民於小紅書發文講述在香港的「感恩」經歷，大讚香港人很溫暖。（小紅書）

該女網民於小紅書以「感恩，香港人真的很温暖」為題發文，指近日在香港坐巴士時，見到站了，就從上層走到下層準備下車，但因為走路慢，到下層時車門已經關上了。當時她未及反應，但身邊的人見到她「尷尬的樣子」，便幫她大聲叫司機開門，才能成功下車，令她直呼「感動死了」。

她又表示，自己在香港定居了一段時間，認為香港有很多好人好事，「很榮幸能夠住在香港，我要傳承這種善念」。

樓主大讚香港人熱心，吸引網民分享港人暖心舉動。（小紅書）

帖文引來熱議，網民都表示其實香港有很多人「面冷心熱」，「香港真的有很多好人」、「大部份香港市民還是很熱心的」、「去了一次hk真的印象很好」。

也有其他網民分享類似經歷，「我坐小巴終於鼓起勇氣喊xx站落車，結果司機聽不清，旁邊男士超大聲幫我吼出來」、「我上周末拖着行李箱坐小巴時，有個叔叔看我是女生，主動幫我抬行李箱上車，他叫我先上車，他負責幫忙抬行李箱，瞬間還是很暖心的」。