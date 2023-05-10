丟人！內地女遊港搭扶手梯　遇1事尷尬崩潰：香港扶手梯排外啊？

【香港旅遊須知／內地客】香港出名節奏急促，來港遊客可能需時適應。有內地女就在網上發文大呻，在港旅遊乘搭扶手電梯尷尬事，直指：「儀態盡失，非常丟人……香港手扶梯（扶手電梯）是不是有點排外啊？」

帖文引來內地網民熱議，不少人感同身受，直言「香港好急」、「是的，，這需要時間適應，我在香港久了就覺得那樣的速度是正常的」、「這是香港電扶手電梯的特色」。



有內地女在網上發文大呻在港旅遊乘搭扶手電梯的尷尬事。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港手扶梯是不是有點排外啊」為題發文表示，稱來港旅遊時乘搭扶手電梯，卻被其「速度」震撼到，「我感覺這手扶梯速度快得想把我送出香港」。

她又形容自己在香港搭扶手電梯時「非常丟人」，「沒有說香港不好的意思，就是我每次上手扶梯都很慌張，儀態盡失，非常丟人」。

樓主形容自己在香港搭扶手電梯時「非常丟人」。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，同樣認為「香港好急」，「是的，這需要時間適應，我在香港久了就覺得那樣的速度是正常的」、「這是香港電扶手電梯的特色」、「香港的紅綠燈都有種在催促你快走的感覺！滴滴滴滴滴滴」。也有網民指習慣後反會有不同感受，「啊？我還嫌棄慢」、「大家慣了就不會摔，大部份人覺得還不夠快，會直接在扶手電梯上走」。

另有網民疑惑香港扶手電梯速度快與「排外」有何關係，樓主則回覆「只是一個比喻，沒有說香港不好的意思」。