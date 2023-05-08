韓美女徒步環台全直播遭「一男子」野生捕獲　驚動網民出動護女神

南韓美女直播主企鵝妹日前宣布將以徒步的方式環島，也吸引不少網友慕名巧遇。包含鄧佳華、吃屎哥等爭議性網紅也都趁著這波熱度，與企鵝妹見面拍照。而先前已經遇過企鵝妹的鄧佳華，7日突然預告自己要跟著企鵝妹一起去新竹，打算再巧遇一次。消息一出讓不少網友急阻止，更有人表示要出動保護企鵝妹。



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鄧佳華預告要再巧遇企鵝妹！

鄧佳華日前已經在桃園遇過企鵝妹一次，還在她面前載歌載舞。甚至搜尋他的成人片給企鵝妹看，離譜行徑讓網友直呼有夠丟臉。不過鄧佳華不以為意，在社交平台寫下「企鵝妹離開桃園，我真的捨不得。雖然被叫做怪人協會聚集地，但憑良心講我算正常的」讓網友立刻吐槽「哪裡來的自信」、「你就是協會會長啊，還謙虛咧」

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沒想到隨後鄧佳華再度發文稱「企鵝妹快到新竹了，我要趕快出發了！我想到新的出場方式來面對妳了」預告將再度去找企鵝妹。讓網友狂酸「全部脫光讓他笑嗎」、「拜託先不要」、「一定要給她對台灣留下陰影就是了」據悉企鵝妹7日環島時由於被大雨影響，整個人相當狼狽，有網友細數她不僅穩定器壞掉、鞋子更是踩到泥巴跟狗大便，粉絲送的冰淇淋也融化，非常克難。

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