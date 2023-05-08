超短裙港女地盤派外賣片瘋傳！疑露底走光工友呼尷尬　網民轟偷拍

【不雅影片／窺淫罪】偷拍行為要不得！本港網絡瘋傳多段影片，指有穿着淺色小背心和超短裙的港女於地盤派飯盒，其間由於做出彎身等動作而頻頻疑似露出內褲「走光」，正拍攝影片的疑似地盤工「嘩」聲連連，直呼「只要佢本人唔尷尬，尷尬就係我哋囉」。影片引來網民熱議，有人認為該女生衣着相當大膽，但也有人指不應偷拍女生「走光」，批評「好無品」，更可能觸犯「窺淫罪」。



本港網絡瘋傳多段影片，指有穿着超短裙港女於地盤派飯盒，其間由於彎身等動作頻頻導致「走光」。（影片截圖）

網上流傳2段影片，合共長約1分半鐘，疑似由身處現場的地盤工拍攝。影片見到1名上身穿着淺色低胸吊帶小背心、下身穿黑色超短迷你裙的港女，正在地盤派發外賣飯盒，其間不時彎身或單腳踩到高處，在「擒高擒低」的大動作下，其裙下春光亦顯現鏡頭前。

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港女派飯盒疑似露出內褲「走光」時，鏡頭後不斷傳出男聲「嘩」、「哈哈哈」聲，另一男聲提醒「唔好再嘩喇，再嘩多2聲佢（港女）就擰過嚟，你就尷尬喇」，惟男子笑言「只要佢本人唔尷尬，尷尬就係我哋囉」。

港女穿着小背心和短裙到地盤派飯盒，引來網民熱議。（網上圖片）

影片引發網民熱議，有人認為該女生衣着相當大膽，惟應該看場合「適可而止」，避免「走光」。也有大批網民指摘拍攝者偷拍行為「好無品」，更可能觸犯「窺淫罪」，「人哋點着關你咩事？」、「點解專影走光？」。

根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》（窺淫罪），任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，即屬犯罪，最高刑罰為監禁5年。