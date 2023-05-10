爽！的士懶理排隊車龍逆線打尖　遭對頭車司機秒KO　網民教咁舉報

貪一時之快，人人在排隊時他竟然逆線打尖！日前有司機分享58秒車Cam（行車記錄儀）短片，顯示某酒店入口有大量車輛正排隊等待駛入，不料當他駛離時，竟有的士司機逆線行駛，更一度打燈示意樓主讓他先行駛入，惟樓主拒絕退讓，繼續駛前，迫得的士司機最終退回隊尾。網民痛批的士司機舉動猶如「無賴」，又大讚樓主「篤油」大快人心，認為對付不守規矩的人就是不能退縮，「頂到佢出返馬路就正」。



有司機車Cam片段顯示，某酒店入口有大量車輛正排隊等待駛入，不料他前方竟有的士司機逆行駛上，對方更曾打燈示意樓主讓他先行駛入，故惹來網民狠批「無賴」。（FB「馬路的事討論區」圖片）

樓主在facebook「馬路的事討論區」群組發帖，指「個個都守規矩慢慢排隊，你係要打尖嘅」。影片所示，在某酒店迴旋處入口有大批車輛正等待駛入，眾司機守規矩地排隊等候，當樓主準備駛離時，有輛的士想逆線駛入，無視左旁正排隊的2條「車龍」，和樓主的車對到正。樓主未有退讓，繼續「畀油」向前駛，的士司機「節節敗退」，最終只好退回隊尾。

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的士司機逆線打尖惹來網民不滿，「成日以為條線無車行，自己行先好叻咁，行得一早行咗啦，等你咩」、「又係耍無賴，鬥厚面皮嘅時光」；有留言則大讚樓主「篤油」舉動「好爽」，「一寸一寸頂死佢」、「做得好，最緊要保持隊形！」、「頂到佢出返馬路就正」。

有人仔細留意到最初樓主還未完全駛出路口時，的士司機有先打燈，疑示意樓主先讓他駛走，狠斥「無恥最無敵」、「唔眨高燈都唔會着（嬲）」。有人建議可致電1823政府熱線，舉報的士司機違法行為，不過有回覆就覺得由於酒店範圍屬於私家路，即使舉報亦未必會受理。

（Facebook「馬路的事討論區）