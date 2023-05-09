港鐵App派$1300電子優惠券！教你3步即領取　12萬份先到先得

【港鐵MTR Mobile電子優惠券／領取方法／一Click即搶】港鐵MTR Mobile周三（5月10日）起，連續3個星期三將派發共12萬張港鐵商場電子優惠券，總值2,000萬元，每人有機會獲取最高1,300元電子優惠券，先到先得。



港鐵MTR Mobile周三（5月10日）起，連續3個星期三將派發共12萬張港鐵商場電子優惠券。（港鐵）

今次港鐵MTR Mobile「一Click即搶」活動，會在5月10日起一連3個星期推出，當日中午12時起，用戶透過MTR Mobile内的「優惠」頁，按以下方法便有機會獲得電子優惠券。

即睇港鐵MTR Mobile電子優惠券領取步驟：

步驟1：點選「優惠」

步驟2：在「港鐵商場」下點選「一Click即搶」頁面

步驟3：點選「立即領取」

用戶透過MTR Mobile内的「優惠」頁，有機會獲得電子優惠券。（港鐵App）

成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内，使用期至6月30日，逾期無效。

每個星期送出電子優惠券如下：

5月10日：

HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券（名額：10,000份）

HK$100港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券（名額：30,000份）

5月17日：

HK$500港鐵商場時裝電子優惠券（名額：10,000份）

HK$100港鐵商場時裝電子優惠券（名額：30,000份）

5月24日：

HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券（名額：40,000份）

每位登記用戶最多可以領取「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」一張、「HK$100港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」一張、「HK$500港鐵商場時裝電子優惠券」一張、「HK$100港鐵商場時裝電子優惠券」一張及「HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券」一張，即合共1,300元，先到先得，送完即止。

港鐵MTR Mobile周三（5月10日）起，連續3個星期三將派發共12萬張港鐵商場電子優惠券，總值2,000萬元。（資料圖片）

「指定港鐵商場」包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。

「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」及「HK$100港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」只適用於指定港鐵商場的指定美容品牌商戶。

「HK$500港鐵商場時裝電子優惠券」及「HK$100港鐵商場時裝電子優惠券」適用於指定港鐵商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品類別商戶。

「HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券」適用於指定港鐵商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶。