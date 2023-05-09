行山歎點心！山友帶埋蒸籠野外享受一盅兩件　教路1方法安全加熱

與親朋好友享受一盅兩件，再到野外行山感受大自然是不少港人的假日活動。有山友近日分享相片，顯示行山時竟帶同蒸籠及各款點心，在山上即場蒸煮享用。相片引來網民直呼羨慕，紛紛大讚「有儀式感」，又好奇樓主如何在山上安全加熱。



有山友近日分享相片，可見他行山時帶同蒸籠及各款點心，在山上即場蒸煮享用。（fb「香港行山新手交流區」圖片）

該名懂得享受的山友日前於facebook發文，稱到了馬鞍山牛押山行山遠足，行了一會找到空曠位置稍作休息，笑言：「仲有咁高，唔行啦，食完落山！」相中可見，樓主將背囊放於樹旁，在大石上放置了小型摺檯，並於上面放了2個蒸籠以及茶盅，於野外享用蝦餃、燒賣及牛肉球，狀甚寫意。

相片一出即引來一眾行山發燒友討論，對樓主在山野間大歎一盅兩件的做法直呼羨慕，「行山高境界」、「第一次見行山餐可以咁豐盛」、「特登行咁高飲茶，好嘢」、「好有儀式感」；樓主則搞笑回應，「步入中年嘅儀式，膝頭痛咗、路線短咗、Hea嘅時間多咗」。亦有人大讚樓主做法能減少製造廢物，「夠環保喎唔用外賣盒，成個籠拎上山」。

另有網民好奇樓主如何保存點心，「孭上去唔會焗壞咩？」，獲樓主回應指「雪硬上到去先蒸」。有人則擔心，樓主在山上生火加熱或會造成危險，「執柴燒？點蒸？」、「可以生火？邊條線？」；樓主其後留言解釋，稱蒸點心「唔使生火，而家電池技術咁成熟，孭嚿鋰電上去無火蒸煮」。