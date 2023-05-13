要求行城隧突改行尖隧　的哥被質問竟發脾氣　乘客報警後續係咁…

上車當刻協議好路線，若於中途更改路線，確實惹起兜路嫌疑。有港男於網上發文分享坐的士不愉快經歷，指出日前在新田圍召的士去石籬，上車時已與司機溝通好經城門隧道前往，惟司機中途卻駛往尖山隧道，令車資增至160元，比平日貴60元。港男質問司機，司機起初提出減10至20元車資，隨後卻發脾氣，港男於是報警處理，不過最後仍付了150元車資。



有港男於網上發文分享乘坐的士的不愉快經歷，指出日前在新田圍召的士去石籬，上車時已與司機溝通好經城門隧道前往，惟司機中途卻駛往尖山隧道，令車資增至160元。（示意圖／資料圖片）

該港男於facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文表示，日前在新田圍召的士去石籬，上車時已與司機溝通好經城門隧道前往，惟司機中途卻駛往尖山隧道，「回程葵涌道落埋醉酒灣再返石籬」。他覺得奇怪，於是詢問司機，「司機大哥就話揀（減）返十蚊二十蚊，都唔係呢件事，相差甚鉅，訪問佢點解犯錯，佢仲發我脾氣，冇火都着返晒」。

港男指出，平日經城隧車資為100元，但經尖隧後車資增至160元，他不滿司機態度差，「叫我唔好咁多嘢講」，於是報警處理，司機立即不發一言，「佢呢啲即刻啞晒」。最終他也付了150元車資。他強調重點並非車資，「係條氣唔多順」。

樓主最終付了150元車資，但他強調重點並非車資，「係條氣唔多順」。（示意圖／資料圖片）

事件引起網民熱議，有人批評司機行錯路，「正常行城門隧道，行尖山有點過份」、「咁一上車都問明行城隧的，如果行錯了就自首啦，唔係乘客問先講呀」。

不過亦有網民認為司機已提出減車資，樓主應得饒人處且饒人，「如果我係個客，平$10、$20都已經認衰行錯路，我就唔會追究，報警只係浪費時間」、「又要折畀你，又要平畀你，司機都主動平畀你，你仲問乜啫，仲想要盒叉燒飯？有時忘記行錯實有，香港人包容下啦」、「你坐開$100咪直接同佢講只會畀$100囉，唔通叫司機同你斟茶登報認錯？」。