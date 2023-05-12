內地遊客搭的士過海　質疑司機點解收隧道費+$15　公審反被鬧西客

【五一黃金周／香港旅遊／的士】為求方便，不少旅客來港遊玩會選擇乘坐的士，不過未必人人也了解的士收費詳情。日前，有小紅書用戶於黃金周來港旅遊，乘坐的士從中環到西九龍高鐵站，指明明隧道費僅為70元，但的士司機卻收了共85元附加費，於是發文表示不解，同時公開車牌公審。

帖文引來網民熱議，有人直指該名乘客是「西客」，「唔知又唔問，一嚟就開人車牌搞公審」、「車門咪有張黃色紙癡住囉，正一西客搞屎棍」。根據運輸署資料，的士司機使用收費隧道時，所收附加費應為所付隧道費加10元或15元回程費，該項費用按所選隧道之不同而變更；以西隧為例，的士司機可收取共85元附加費。



有小紅書用戶發現的士司機於過海車程共收取85元隧道費及附加費，對收費詳情表示不解，認為香港的士收費「太狠」。（FB圖片）

有網民將小紅書截圖上載到Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，表示「車牌都出埋，嚟自由行識得叫拎單，唔識得叫行紅隧？」。從樓主上傳的截圖可見，事發日期為5月1日下午約4點，該名乘客乘坐的士從中環到西九龍高鐵站，連同85元附加費在內，總車費為176.6元。涉事乘客認為收費詳情不清楚，「有個什麼海底隧道過路費，司機給的70，收我們附加費85，這個有點不明白，還有（咪）錶跳的也賊快，好像每2、3百米就1.9塊」。

該乘客不解為何的士會收取「額外費用」，遂以「香港的士雀食狠（確實狠）」為題發帖。有網民按司機收取70元隧道費推測，當日的士應取道西區海底隧道，據運輸署條例，當使用西隧時，的士司機所收附加費應為所付的隧道費加15元回程費，故司機當日收費合理。

有網民就認為，當日的士應該使用了西區海底隧道。而根據運輸署條例，司機所收附加費為所付隧道費75元再加15元回程費，故司機當日收費合理。（資料圖片）

事件引起網民關注，不少人批評該名小紅書用戶是「西客」，「垃圾西客，自己不懂就是別人錯」、「西客始終係西客」、「佢唔明就應該即場問，佢做咩唔問就擺嚟想公審？搏乜？錯過咗時間，咪報警囉！」。

也有人表示「佢感覺真係無錯，真係每200米$1.9」、「心水咁清計住每2、3百米收$1.9，又唔知隧道費？」、「4點都肯車你過海，行運啦」。另外有人就建議司機選擇路線前先問乘客意向，以減少爭議，「問佢想行貴定慢」、「紅隧西隧收費相差大，我就會講完等個客選，免爭議」。

據運輸署資料，市區的士使用收費隧道、收費道路或收費區時會有附加費，例如使用海底隧道（紅隧）時，乘客要支付司機所付的隧道費及10元的回程費、使用西區海底隧道時，乘客要支付的司機所付的隧道費及15元回程費，只有兩情況乘客毋須繳付回程費，包括在過海的士站上車或最終目的地非位於海港的另一方。