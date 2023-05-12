出軌悲劇！富商月花$2萬包養輕熟女　欠付1個月遭剪陰莖下場慘

色字頭上一把刀！內地富商在酒吧結識1名輕熟女，女方進行「逆執屍」計劃，其後成功誘使富商簽訂包養協議，提出包養計劃，每月給2萬元人民幣（約2.3萬港元）作為包養費，可惜好景不常，兩年後富商經歷破產難關，小三竟因對方欠了1個月的包養費，便忿而親自下手用剪刀閹割對方，富商雖保得住性命，但下半身的幸福卻留不住，而小三的下場是被判有期徒刑15年。



富商因拖欠小三1個月的包養費，慘遭對方用剪刀閹割。（《夫妻的世界》劇照）

綜合內媒報道，內地1名姓王的富商因承受工作及家庭巨大壓力，某次到酒吧買醉減壓，結識了年約30歲的何姓女子，醒目何女一眼便看穿富商寂寞，趁機上前攀談並進行「逆撿屍」計劃。第二天早上富商發現自己出軌了何女，且在何女勸誘下簽訂包養合約，每月給她2萬人民幣，但要求何女不能干擾他生活。

不過，何女並不滿足於此，在接下來的2年間，不斷想離間富商與太太感情，企圖扶正攀爬上位。

但人算不如天算，富商因遭經濟問題而破產，家庭亦出現問題，富商唯有找何女訴苦，並告知她已破產一事後，何女不忿被白白浪費2年青春，加上對方拖欠她一個月包養費，於是趁對方熟睡時，親自下手用剪刀剪其下體。

事後富商被送院，雖無沒有生命危險，但卻保不住下半身幸福。最後犯下重罪的何女雖受法律制裁，被當地人民法院判處「最高有期徒刑」的15年刑期。

翻查資料，事件發生在2008年，不過近日被翻炒，再引起網上熱議。