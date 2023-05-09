Uber車cam偷拍短裙女露底走光　影片網上瘋傳　影埋司機容貌曝光

【Uber／偷拍】這名司機實太在缺德！本港網絡近日瘋傳1段「香港Uber司機影女乘客」影片，指有本港Uber司機透過「車CAM（行車記錄器）」拍下女乘客上車時「走光」露出內褲影片，並發布到網上分享，而影片更清楚拍下司機樣貌，變相令自己「曝光」。

影片引來網民熱議，不少人直斥司機做法離譜，是業界的害群之馬，認為即使要在車內安裝「車CAM」保障駕駛環境，亦不應把拍下的影片分享到網上，特別是女乘客「走光」部份，「好賤格」、「離晒譜！」、「真係唔明有咩好睇」。



Uber司機偷拍女乘客裙底屬犯法，2019年有司機曾因此被判監2個月，當時警方更發現有883段裙底影片及2張照片。

本港網絡近日瘋傳段「香港Uber司機影女乘客」影片，網民直斥司機缺德賤格。（影片截圖）

該段「香港Uber司機影女乘客」長14秒，見到Uber「車CAM」鏡頭對準後座及車門位置。影片中，1名穿短裙女子先上車，由於要走入車廂裏面位置，短裙女大動作翻過座位時，內褲清晰可見，其男友人之後亦上車。

司機把拍下女乘客走光的影片放上網，自己容貌亦曝光▼▼▼

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短裙女上車「走光」過程被Uber「車CAM」拍下，司機事後更把影片放上網分享，惟影片同時清晰拍下了司機樣貌，令其真面目曝光。

影片同時清晰拍下司機樣貌，令其真面目曝光。（影片截圖）

影片未有標示拍攝時間。網民看過影片直斥司機做法離譜、缺德，認為即使要在車內安裝「車CAM」保障駕駛環境，亦不應把拍下的影片分享到網上，特別是女乘客「走光」部份，「離晒譜！」、「真係唔明有咩好睇」，又認為警方應介入調查。也有網民指出，該影片早在年多前已流出；而從男女乘客均戴口罩估計，影片是疫情期間拍攝。

根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》（窺淫罪），任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，即屬犯罪，最高刑罰為監禁5年。

曾有Uber司機因偷拍女乘客裙底被判囚



Uber司機涉偷拍女乘客裙底事件過去亦曾發生。2019年3月，一名Uber司機因裝設針孔攝錄器偷拍女乘客裙底，承認1項駕駛汽車以作出租或取酬載客用途罪及1項作出有違公德行為罪，被判入獄2個月，另就非法載客取酬罰款2,000元。當時警方更發現有883段裙底影片及2張照片。