各式各樣的電騙訊息幾乎每日也出現，一不小心更隨時墮入騙網。有網民日前收到扮作電訊商的訊息，訛稱他的積分即將到期，實則是藉虛假網站騙取個人資料。樓主深明訊息用意，加上對電騙訊息不勝煩厭，決定利用人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，快速生成大量虛構帳號及密碼，迅速癱瘓該虛假網站網站。



有網民日前收到電騙訊息，決定利用人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，快速生成大量虛構帳號及密碼，迅速癱瘓該虛假網站。（高登討論區圖片）

該名網民於高登討論區以「為咗反擊騙局短訊，你可以去到幾盡？」為題發文，稱近日不時收到騙局短訊，感到非常煩厭，同時擔心不熟悉使用電子產品的長輩或會中招，決定出手「教訓」騙徒。他從發送者資料得知，扮作電訊商的訊息由儲值電話卡發出，內容訛稱其帳戶的積金即將到期，要求他按進提供的網站，登入並兌換禮品。

樓主按進網站後，發現網址串錯電訊商的名稱，「不過騙啲唔識嘢嘅阿公阿婆已經夠晒」，而且無論在帳戶及密碼欄輸入什麼內容，網站也會跳至中獎頁面，實則目的是騙取真正用家的帳戶資料，「我求其打個username（帳號）同password（密碼），佢都會load（載入）一版嘢話我中獎」。

樓主按進網站後，發現網址串錯電訊商的名稱，而且無論在帳戶及密碼欄輸入什麼內容，網站也會跳至中獎頁面，實則目的是騙取真正用家的帳戶資料。（高登討論區圖片）

本身對網頁工程有所認識的樓主指，正常情況下若要舉報相關網站，只需將網站資料通知各大瀏覽器及防毒軟件供應商，以便封鎖相關網址便可，「但單係咁樣太便宜佢哋，既然佢咁喜歡收集username、password，今次我就搵來Chat GPT幫手，幫佢填滿個database（資料庫）」。

樓主從原始碼找到該虛假網頁接受資料的方式，再利用人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，要求代為製作網頁，企圖以大量虛構資料癱瘓網站，「我叫佢幫我每秒填佢個login form request（登入要求）登入10次，10 次已經便宜咗佢哋，還有指定生成 username同password嘅要求，要做到比較無咁易分真假」。

有趣的是，樓主笑言起初AI拒絕完成要求，「ChatGPT一開始唔係太願意幫我，佢話我動機有可疑」，直至他動之以情才獲幫助，「之後我好真誠咁同佢講，我係要對抗phishing site（釣魚網站），佢被我打動咗，就改變心意決定幫我了，好滾動」。

樓主於是測試了ChatGPT提供的程式碼，確認無問題後便運行，「過咗一陣，對面好似發現咗database好多record（紀錄）唔對路，個site而家暫時已經停咗，load唔到啦」。他上載的截圖可見，網站停止運作後一直顯示「This site can’t be reached（無法訪問此網站）」的字句，表示他癱瘓了網站，「我用唔同IP嘅手機確認，真係已經上唔到」。

樓主利用人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，快速生成大量虛構帳號及密碼，迅速癱瘓該虛假網站。（高登討論區圖片）

樓主反擊電騙網站的經歷引來網民討論，不少人大讚「巴打好波」、「支持為民除害」，又對他成功「感動」人工智能ChatGPT的經歷感好奇，「幾盞鬼，AI VS人類電影橋段成真」、「睇到感動ChatGPT嗰度笑咗」。另有網民希望樓主提供教學，以便對抗騙徒，「有冇傻瓜式教學」、「與其打殘個網站，有無辦法引蛇出洞？要扮被騙得好深入嘅老人，而且完全不懂上網匯錢，無網上銀行，而且強烈願意面對面交錢」。

不過他則留言勸阻，「大家睇下好開心下好啦，唔好亂學嚟搞人哋啲正當website啊，會俾人拉㗎」，又直指有樣學樣或有風險，「我最怕係啲人咩都唔知，盲舂舂去搞人哋啲website，最後害人俾人告不誠實使用電腦就唔好啦。再者如果用自己部機玩，人哋有料嘅話，佢check到你IP之後分分鐘會俾人搞返轉頭」。