有洋蔥！內地男躺地鐵座椅晾腳大睡　乘客看細節心疼：讓他睡吧…

如果不是累到極致，誰會想在地鐵睡覺？內地有男子一人佔了幾個地鐵座位，橫躺椅上呼呼大睡，不過由於當時車廂已經沒什麼人，男子又選了個較後的位置，未有影響他人。而網民們普遍都包容男子行為，心疼他工作太累，「這種我不會有意見，看得出來，真的累了，不是那種故意的」、「這麼多空位，我是不介意的」、「看得心酸，打工人的累真的只有打工人明白」。



湖北武漢地鐵上，有學生見到斜對面有男子橫躺在座椅上酣睡，於是舉機拍攝。（「搜狐千里眼」微博圖片）

根據《搜狐千里眼》報道，5月7日湖北武漢地鐵上，有男子橫躺在座椅上酣睡。從影片可見，地鐵上亦有多個空位，1名身穿黑衣的男子平躺椅上休息，頭枕着大背囊，雙腿抬起晾到座椅與門的隔板上，手握手機幾近垂至地面。

當時車廂沒什麼乘客，男子選了較後位置休息，未有影響他人。（「搜狐千里眼」微博圖片）

而影片拍攝者羅同學表示，他和同學坐在男子斜對面，聽到呼呼鼾聲，看過去就見到此畫面。他表示當時車廂沒什麼乘客，男子選了較後位置休息，就算手機掉到地上數次，也沒有把他弄醒，「感覺就是上班族嘛，可能是上一天班太累了」。

影片曝光後，不少網民都表示心疼，「地鐵這個點沒人要麽很早要麽很晚，可以理解太累了」、「讓他睡吧，休息不夠，人會猝死的」、「打工人表示理解，最基層的基本都這樣吧」。

（「搜狐千里眼」微博）