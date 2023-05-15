無護照被送出國！女子乘內陸機因1人疏忽　誤飛至加勒比海牙買加

無護照卻能搭飛機前往另一國家！較早前美國有女子原搭乘從費城飛往佛羅里達州的航班，不料登機後才被空姐告知，預定航班登機門早已變更，她乘坐的航班是前往牙買加，雖然感到震驚，但還是在沒有護照情況下飛到國外。因為地勤人員失誤，她飛往與原定目的地相差約1,400多公里外的國家，她怒斥對方嚴重失職「這不該發生」，航空公司為表歉意，退還她原本機票，並給予一張有效期1年、價值600美元（約4,700港幣）的現金券作補償。



美國有女子原搭乘從費城飛往佛羅里達州的內陸航班，不料登機才被空服員告知，預定航班登機門早已變更，她乘坐的航班是前往牙買加，因而感到震驚。（示意圖／GettyImages）

外媒報道，美國女子赫巴德（BeverlyEllis-Hebard）需要經常乘搭飛機，她平均每6星期便會往返美國費城（Philadelphia）與位於佛羅里達州（Florida）傑克森維爾（Jacksonville）的住處。

她去年選擇搭乘邊疆航空（Frontier Airlines），當時她到達列明是「費城國際機場（PHL）到傑克遜維爾國際機場（JAX）」的登機口，而她詢問地勤人員後，得知尚餘20分鐘才起飛，所以去了趟洗手間。她如廁後卻發現同一航班大部份乘客都已登機，且登機門快要關閉，便趕快到閘口讓工作人員查看其登機證。

赫巴德如廁後，發現大部份乘客都已登機，且登機門快要關閉，便趕快到閘口讓工作人員查看其登機證。（示意圖／GettyImages）

赫巴德準備登機時，工作人員先替她檢查登機證並詢問身份，赫巴德無奈指「你剛才檢查了我的證件」，又被詢問手提行李大小，她隨即把行李放入測量裝置，之後就被匆忙送上飛機，而她拿出行李過程時亦意外割傷手臂而流血。

在她登機後，一名熱心的空姐前來關心她受傷的情況，還稱「當飛機降落牙買加（Jamaica）時，就可以好好放鬆休息」。赫巴德原以為空姐在開玩笑，還笑回「我很喜歡那裏，但我住的地方同樣有沙灘」，不過對方隨後再次認真表示飛機是前往牙買加，她才驚覺那不是玩笑。

由於她身上沒有攜帶護照，向空姐表示「搭錯機」時，對方稱「如果沒有護照而進入另一國家，這將會很糟糕」。幸運的是，牙買加當局得知事件後，允許赫巴德停留在飛機與機場之間的連接通道，並由機組人員陪同數小時下，最終被送上返回費城的航班。

赫巴德表示「搭錯機」時，空服員稱「如果沒有護照而進入另一國家，這將會很糟糕」。（示意圖／GettyImages）

赫巴德沒有想到會飛往與原定目的地相差約1,400多公里的牙買加，她接受外媒訪問時強調，地勤人員檢查其登機證時，並沒有提醒她登機門變更一事，故對該職員表示極度不滿，認為她嚴重失職，「這本來不該發生，因為我沒帶護照」。

赫巴德對地勤職員表示極度不滿，認為她嚴重失職，「這本來不該發生，因為我沒帶護照」。（WABC－TV截圖）

就赫巴德「搭錯機」這件烏龍事，邊疆航空透過媒體回應指，已退還乘客原本的機票，同時給予對方1張有效期1年，且價值600美元（約4,700港幣）的現金券，並向她表示最深歉意。

（綜合）