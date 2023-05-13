講數片瘋傳！女生遭馬尾妹扯髮暴打　逾20人圍觀帶開山刀及3歲童

帶3歲女童去討債打人？台灣社交平台11日瘋傳影片，拍到21歲女生因債務糾紛被叫到基隆外木山「傾數」，未料到場有逾20名年輕男女，她被訓話說教後再遭暴打，扯髮撞向車尾箱、地上拖行、拳打臉部及後腦等，最後還要立正鞠躬道歉，現場有人持開山刀及球棒，還有3歲女童，最後警察到場眾人嚇到雞飛狗走。片段瘋傳後網民炮轟多名年輕男女行為儼如「猴子」，是「花果山大會」，竟然還帶小孩到施暴現場，當地警方亦根據片段及受害人指證，目前已拘捕黑衣女在內的5名男女，將控以傷害罪、聚眾鬥毆罪。



台灣21歲女生被叫到山上「傾數」，到達時現場有20多人，她被1名馬尾女生暴打。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

有網民在facebook群組「爆料公社」上傳影片，事發於10日晚上11時左右，地點為基隆外木山一處停車場，「群眾霸凌打人！對一個女的亮出球棒、開山刀，讓這些猴子紅」。

片段所見，身穿白衛衣的女事主疑單刀赴會，被1名眼鏡男訓話，穿黑衛衣綁馬尾女子突然失控，一手抓住她的頭髮，將女事主的頭撞到旁邊汽車車尾箱上，再拉起來用腳踢，之後將她放倒地上。女事主一起身就被扯頭髮拉跌，被一拳打臉，之後不停被拳打後腦位置，在地上拖行。

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有黑衣男子笑着拍手，現場有多達20、30名年輕男女圍觀，女事主被暴打未有還手，有圍觀者大叫「妳不要上報呀」、「道歉」，全在冷眼嘻笑。拍攝者鏡頭轉一圈，現場不少人舉手機拍片，有人說「可以再打一次嗎，我剛剛沒看清楚」、「妳的男性朋友呢，不是應該出來嗎」，女事主向訓話男鞠躬道歉。女事主捱打時還手機飛脫，之後有2名女生走近和她談話，現場有幼童，上傳影片者標上「帶小朋友出來吵架」。

鏡頭一轉現場氣氛緩和，多人在現場吸煙閒聊，之後有人拿開山刀到場，「有人拿刀，好恐怖」。數人馬上推開持刀男子，不讓他走近女事主。隨後有警察趕到，上傳影片者聲稱是他報警，現場人士馬上四散，喊叫「跑起來跑起來」，眾人騎電單車及駛私家車逃離現場。

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片段引來關注，網民批評「真的是要瘋掉，然後小孩還在旁邊」、「看到最後一段超好笑欸，警察來了每個都跑很快，是怎樣，是看到馴獸師喔」、「現在的小孩到底有多燥鬱」、「花果山開大會」、「嗆女生需要拿球棒」。

台媒報道，捱打黃姓女子21歲，因債務糾紛在10日晚被叫上山「傾數」，到場才發現有逾20人，部分人手持武器，還帶3歲女童到場，打人女子25歲姓吳。基隆市警方根據現場片段及受害人指證，已找到施暴的吳女等5人，將控以傷害罪、另4名男子會依聚眾鬥毆罪法偵辦。初步調查雙方有債務糾紛，但細節、金額等仍待查。消息指，黃女捱打後頭、臉多處撕裂受傷。

（綜合）