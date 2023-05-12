薩爾達傳說王國之淚｜日本現罷工潮集體請打機假　網憂：影響同事

【薩爾達傳說王國之淚】日本任天堂《薩爾達傳說王國之淚》12號凌晨正式開賣，許多迫不及待的鐵粉們深夜就開始排隊搶購，想要盡快玩到續作；但由於發售日是平日，日本出現許多上班族直接請「薩爾達假」，為的就是能一整天好好享受遊戲，沒想到竟然真的有老闆准假，日本網友們紛紛在Twitter上報喜訊，表示自己成功請到薩爾達假，感謝老闆開恩。



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《薩爾達傳說》系列是由日本任天堂所推出的冒險遊戲，其中於2017年發行、主打開放世界與自由探索的《薩爾達傳說曠野之息》更是玩家們心目中的不敗神作，如今其續作《薩爾達傳說王國之淚》時隔6年發售，苦等許久的鐵粉們無不想盡快嘗鮮，台灣出現夜排人潮，日本更有許多員工乾脆請「薩爾達假」在家遊玩，「薩爾達假」、「電玩假」等關鍵字還衝上Twitter熱搜，網友們紛紛驚嘆《薩爾達》的魅力。

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日媒報導，Twitter過去也發生過有員工集體請「寵物小精靈假」，例如2022年11月上市的《寶可夢朱／紫》，每當有熱門新遊戲發售，就會看到上班族們報告自己是否成功請到「電玩假」，近年來似乎已經成為了社群網路上的話題趨勢。

當時在《寶可夢朱／紫》發售前，日本藝人兼企業老闆松丸亮吾貼出一張員工的假單，請假理由上明明白白寫著：「為了去尋找屬於我自己的寶物，在《寶可夢朱／紫》的發售日，我要去帕底亞地區旅行了」、「我太在意新葉喵的進化過程了」員工就這樣一口氣請了4天的假，而松丸亮吾還真的准假，讓網友們大讚他真是「老闆的楷模」。

一張為了玩《寶可夢朱／紫》的日本員工假單。（Twitter@ryogomatsumaru）

日媒指出，其實放有薪假本來就是員工的權利，但日本近年來愈來愈流行這種單純享受愛好的「電玩假」、「演唱會假」等，因此也有不少企業會爽快的准假。

許多日本網友表示，自己身邊就有請「薩爾達假」的例子，「我們課長今天休息」、「我家老公就請了」、「我請了薩爾達假，現在真的很滿足」。不過也有人認為，只是為了玩遊戲就請假，可能會影響到同事，「就只是翹班吧」、「這跟黃金周休假可不一樣」、「話雖如此，既然是正當的請假，又有什麼好抱怨的」。

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