最嬲母親節｜出軌爸要求阿仔「陪小三過節」　港男怒拒：傻傻哋！

母親節理應好好感謝母親，有經歷父親出軌、父母離異的港男日前發文，表示母親節在即，他早已訂好餐廳、買好禮物準備和媽媽慶祝。沒想爸爸竟叫他與其出軌對象一起吃飯慶祝母親節，事件令他非常憤怒，直言「叫我陪小三過母親節，老豆真係傻傻哋」，甚至揚言如果父親再有類似要求，他將會與其斷絕聯絡。



樓主表示爸爸有婚外情，後來父母離婚，而近日父親竟來電叫他陪自己及出軌對象吃飯慶祝母親節。（《春嬌救志明》劇照）

該名港男在香港討論區以「老豆想我陪佢小三過母親節」為題發帖，稱其父親有婚外情，後來父母離婚，至今1年多。他一直與母親同住，而父親就遷出與「小三」同居。近日為了慶祝母親節，他早就預訂好餐廳又買了禮物給媽媽，「想畀阿媽知道雖然佢老公出軌對佢咁衰，但做仔嘅一定會永遠都咁愛佢、陪住佢」。

惟港男日前收到父親來電，叫他陪自己及女友吃飯慶祝母親節，但港男無意欲與父親的出軌對象吃飯，「我完全唔想去，母親節當然就係同自己阿媽好好慶祝啦」。他又透露，去年中秋節時父親已經邀請過他與小三見面吃飯，是次又想兒子陪小三過母親節，令他氣憤不已，斥其「今次仲叫我陪小三過母親節，真係傻傻哋」。

樓主稱希望媽媽知道，雖然丈夫出軌不忠，但兒子一定會永遠愛她、陪伴她。（《春嬌救志明》劇照）

樓主直言「阿媽我就得一個，只會同我阿媽過母親節」，因此果斷拒絕父親，甚至揚言如果父親再要求他「陪小三」，就與他斷絕來往，父親節也不與他過。不過，父親聽完後默不作聲，也令港男擔心自己會否「講得過份咗少少」。

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主做法沒有問題，「我覺得你做得啱啊！個小三對你好好咩？做咩要同佢食飯」、「又唔係你阿媽，做乜要去？叫佢自己生一個出來，同佢慶祝」、「你做得好好！而家又唔係父親節。母親節，梗係陪自己母親，點解要去陪母親嘅情敵」，更有人表示「樓主老豆好自私，有乜可能同小三慶祝唔同自己阿媽慶祝，你老豆咁都講得出真係令人好無言」、「你老豆有無諗過你阿媽感受啊？！佢背叛你阿媽都算啊，仲要埋你都一齊背叛你阿媽」。

（香港討論區）