性感女港鐵劈腿相瘋傳！月台打卡姿勢被斥不雅　本尊1句回應獲讚

【港鐵／打卡】在港鐵車站內拍照，可以去到幾盡？本港網絡近日瘋傳多張「港鐵少女劈腿」照片，見到有穿着性感女子於多個港鐵站月台、乘客通道以高難度「劈腿」動作大展「一字馬」柔軟筋骨。

照片引來網民熱議，有人批評女子做法尷尬不雅，「唔適當場合做唔識當嘅嘢」，但亦有網民認為無問題，「有咩問題？ 藝術創作」、「其實外國都好多，so…?」、「其實冇咩嘢，唔影響人生活就得」。爭議下，女子現身回應，她是想用芭蕾舞動作宣傳香港，強調自己行為沒有影響別人。



本港網絡近日瘋傳多張「港鐵少女劈腿」照片。（網上圖片）

「港鐵少女劈腿」照片近日在本港多個網絡平台廣傳。從照片見到，該名穿黑色背心露腰上衣、白色過膝長褲、芭蕾舞鞋的女子，於銅鑼灣、中環、炮台山、金鐘、尖沙嘴、灣仔等多個港鐵站月台位置、乘客通道擺出高難度姿態「打卡」，除了單腳高空「一字馬」、後彎過背「一字馬」，還有拱橋等，盡展柔軟筋骨。

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照片引來網民熱議，有人批評女子做法尷尬不雅，「想表示啲乜嘢呢？」、「唔適當場合做唔識當嘅嘢」，也有網民笑言「舞動地鐵站」、「藝術的野我地識條鐵」、「搭地鐵，真係舒筋活絡」。

但亦有網民認為女子做法無問題，「有咩問題？藝術創作」、「其實外國都好多，so…?」、「其實就是拍照打卡一樣，很正常！」、「其實我又覺得佢幾勁」、「跳下舞，影下相啫， 唔好批評太多啦」。

有網民發現，該女子真身原來是芭蕾舞演員。（網上圖片）

另有網民發現，該女子真身原來是芭蕾舞演員，而這些照片於2022年年中拍攝，於女子社交平台發布。

面對網民爭議，女子現身回應，指她想用芭蕾舞動作宣傳香港，而拍攝時並非高峰時間，周圍沒有人，亦沒有影響別人通行，強調「只是拍了幾張照片就走了，沒有影響到別的人」。不少網民大讚女子回應得體，「行為藝術嘅野，有咩問題？」、「其實冇咩嘢，唔影響人生活就得」。