窮港男返工帶頹飯　同事揭心酸原因輪流咁做超感動：當我屋企人

常言職場上難有真朋友，若能幸運地結識一班同聲同氣的同事，絕對是非常難得。有打工仔近日分享暖心事，指由於面臨經濟壓力，平日上班也會自行帶飯減少開支，有時更只能以即食麵解決。同事們留意到他的情況便主動關心，得知原因後竟自發地輪流多帶餸菜，讓他「日日有屋企飯食」，令他非常感動，直言沒想過對方會待他如家人。



有打工仔面臨經濟壓力，平日上班也會自行帶飯減少開支，同事們得知原因後竟自發地輪流多帶餸菜，讓他「日日有屋企飯食」。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

該名自稱「受助兒童」的網民早前投稿至facebook專頁「奴工處」，分享與同事相處的暖心事。樓主指，由於面臨極大經濟負擔，平日上班也要帶飯減少開支，「新工除咗第一日，之後lunch都帶飯」，有時候甚至只能以即食麵解決午餐，「有時得幾啖白飯加條菜，有時用熱水煮個即食麵，主要都係睇前一晚食剩啲咩。其實我男人老狗捱下冇咩所謂！我冇特別同同事講」。

樓主指，公司內另有約6名同事也有帶飯的習慣，有同事留意到他的飯盒總是非常簡單，出於好意關心，他亦不介意坦白原因，「我都有講我經濟大負擔咁」。至翌日午餐時，其中1名同事突然帶了比平日更多的餸菜，將部分分給他吃，更驚喜的是，隨後數日同事們也輪流「帶多咗少少餸」分給他，讓他「日日有屋企飯食」。

對於同事們的暖心舉動，樓主感激之餘亦十分感動，直言沒想過對方會待他如家人。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

對於同事們的暖心舉動，樓主感激之餘亦十分感動，「打出嚟都想流馬尿，我估唔到啲同事當我屋企人咁」，又大讚同事準備的餸菜全部也非常美味，「真係好多謝佢哋！啲餸真係好好食！成日聽人講返工遇到好人唔易，但係我一遇就遇到6個！」。

網民看過帖文也直呼人間有愛，替樓主感到高興，「So sweet ，世界上總有好人好事」、「有好同事要珍惜，其實大家一齊食，我相信你啲同事自己都開心嘅」、「贈人玫瑰，手有餘香」、「煮餸嘅人係鐘意把啲餸同人分享嘅」。亦有人建議樓主以其他方式回禮，「Give and take，工作上多啲幫同事手就ok晒」。