恐怖慎入！紅磡豆腐店外木板驚現逾50隻曱甴　網民嚇呆︰報食環！

這是專養曱旧的木板嗎？紅磡1間豆腐店外驚現大量曱甴！多名街坊今日（14日）在網上圖文並茂上載影片和圖像，顯示馬頭圍道1間豆腐店外的木板載具上，至少密集式用逾50隻曱甴依附佔留，場面極度嚇人。網民紛紛表示受到驚嚇，留言指「做嘢手尾太差了」，「唔敢放大睇」，甚至揚言「報食環」，讓食環署派員跟進，避免同類事件再次發生。



多名街坊拍得豆腐店外的木板爬滿曱甴。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

有多名街坊表示見到該驚嚇場面，有人上載約10秒短片，指現場是紅磡馬頭圍道1間豆腐店門外，當時已是晚上，店鋪已經拉閘關門，店外放有2件木板載具，狀似平時擺放豆腐的載具，其中1件載具木板上，依附了逾50隻曱甴，不時郁動手腳，看來非常活躍，另一個載具亦有小量曱甴，場面十分嚇人。街坊拍片時沒有發出聲響，相信避免驚動曱甴，恐成群結隊四竄。另有其他街坊拍下照片，上載或轉載至facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」和各大社交平台，網民看到都大呼驚嚇，稱如果見到會「嚇死」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）指出，蟑螂是雜食昆蟲，「幾乎咩都食，肉同植物都食」，數款食物或成份特別吸引蟑螂，例如澱粉、糖、油脂、肉和奶酪，他估計今次木板吸引到蟑螂，可能內裏有吸引蟑螂的成份或配料，例如進食豆腐花用到的糖漿或黃糖，如果想避免發生類似情況，店鋪一定要注意環境衛生問題，由店舖內至店外街道，渠口、後巷等地方都需要徹底清潔。

影片和圖像拍到的情況太過驚人，引來網民熱議，有人估計木板載具是「裝豆腐嘅板，有味有殘渣」，所以吸引曱甴撲上去。有網民批評疑有人「做嘢手尾太差了」、「真係好核突」、「毛管戙」，更有人指認為應該「報食環」，讓食環署跟進事件，以免出現食物中毒事件，亦有人苦笑稱今次是「豆腐加蛋白質」。