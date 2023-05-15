超密集！九龍公園驚現海量你李青蛙BB　眼利網民靠1特徵揭真身是…

近日本港經常下雨，吸引不少喜歡潮濕天氣的小動物現身，有網民發現九龍公園有大量迷你青蛙BB出沒，體型只有小指頭般大，並依附在石柱上，數量十分驚人，而且其外觀顏色令人不禁想起小曱甴。有眼利網民細看小青蛙的外貌，隨即認出真身品種是牠！



有市民在九龍公園文物探知館外目擊一大堆黑點依附在多條白色石柱上。（Facebook群組「香港自然生態論壇」相片）

該網民最近於Facebook群組「香港自然生態論壇」分享相片，稱在九龍公園文物探知館外目擊一大堆黑點依附在多條白色石柱上，初時以為是曱甴，後來近距離觀察就發現一大堆蛙BB，令樓主非常驚訝，「一落雨，聯群結隊跑晒出嚟，唔知係咩嘢蛙，成個公園，周圍都見」。

相片吸引不少網民留言討論，「有適量青蛙喺公園，相信會少啲蚊蟲 」、「係咪地震嘅先兆」、「我都見過，幾得意」、「慶幸喺鬧市中仲見到大自然嘅景象」、「青蛙仔大遷徙」。

亦有網民憑樓主近距離拍攝的照片，分辨出真身品種是黑眶蟾蜍，相信是從蝌蚪變態而成不久，所以體形較細小，若長大至成體時會有6至10厘米，在香港十分常見。據香港濕地公園資料顯示，黑眶蟾蜍俗稱「癩蛤蟆」。牠們的體色由褐黃色至深棕色不等，全身布滿疣和小瘤。牠們眼後的一雙大耳後腺，除可分泌毒液對付敵人外，還能製成中藥蟾酥。

（Facebook群組「香港自然生態論壇」、香港濕地公園）