港鐵男子拍片狂鬧女乘客　稱遭行李篋撞腳　大隻紋身男咁解圍獲讚

通關後大批內地旅客到港旅遊，中港矛盾再次受到關注。網上流傳影片，顯示1名男子於港鐵車廂內，一邊以手機拍片，一邊追罵1名操普通話女子，指控對方上車時以行李篋撞向他腳部。旁邊1名健碩紋身男留意到情況，主動上前介入，先問拍片男是否需要報警，又解釋事件只屬誤會，勸喻男子下車並停止拍攝。影片引起討論，有人質疑拍片男「恰女人」，亦有人稱讚紋身男以聰明方法成功解圍。《香港01》正向港鐵查詢事件。



網上流傳影片，顯示1名男子於港鐵車廂內，一邊以手機拍片，一邊追罵1名操普通話的女子，指控對方上車時以行李篋撞向他腳部。（fb影片截圖）

相關影片近日於facebook流傳，惟未知拍攝日期及地點，拍片者為1名港男。從片段可見，港男於車廂內拍攝2名帶同行李篋，坐於座位上的女乘客，大罵對方「住宿費醫藥費呃盡晒，喺度撞X人哋」。2名女子起初未有理會，惟當港男繼續大罵，其中1名身穿黑色上衣的女子忍無可忍，站起來反駁：「你說話要注意哦，不要以為我聽不懂就可以這樣子哦！」

港男見女子回應，不但沒有收斂，反而繼續喝罵，「無端端撞X我喎，真係唔知咩事囉，咁X大力撞X我喎」，女子見狀則再次坐下，無視男子的惡言。不過港男未有作罷，更乘勢侮辱女子：「好心你有文化啲好冇啫！」

車廂內1名健碩紋身男留意到情況，主動上前介入，先問拍片男是否需要報警，又解釋事件只屬誤會，勸喻男子下車並停止拍攝。（fb影片截圖）

這時車廂內1名健碩紋身男留意到情況，主動走近詢問港男「你有冇事啊？要唔要幫你報警？見到有啲推撞係嗎？有片㗎嘛？」，港男見有人介入，語氣稍為回復冷靜，回應指「其實閉路電視係有嘅」。紋身男於是再問，「佢頭先個篋撞到你，你頭先有冇踢到佢先？」，港男即大反應稱「唔小心啫！」。

紋身男遂勸說稱「咁人哋都係唔小心啫」，惟港男卻反駁「佢無話佢唔小心喎」。紋身男聞言仍然保持冷靜，解圍表示：「咁大家都係唔小心啫，你大量你落車啦好嗎？（鏡頭）唔好隊住人！」港男見狀只好回應本亦打算落車，紋身男於是以身擋住鏡頭，提醒「喺車唔拍得片㗎其實，知唔知呀！」，港男則不甘示弱，邊下車邊說「吓，無話唔拍得片㗎」，片段隨即完結。

影片引起網民討論，有人質疑拍片港男的行為是針對女乘客，直斥他「恰女人」，「見到係女人，佢仲唔發威咩」、「擺明蝦女人」、「蝦人用腳踢人個喼，話人哋唔小心撞到佢」。亦有人大讚紋身男以聰明的方法解圍，未有引發進一步的爭執，「唔講粗口都成功擊退條友」、「紋身哥哥犀利，兩句搞掂佢」。