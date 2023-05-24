港鐵買車票找錢險被搶　內地男見賊人真身嚇呆：香港經常發生嗎？

【港鐵／香港旅遊】外出旅遊，一定要時刻注意四周環境！有內地旅客於網上發文表示，他日前在香港港鐵站買單程車票，正想伸手拿零錢及車票時，身後突然有人朝他衝來並伸手想搶，幸好他反應及時阻止了對方行動。樓主之後轉身看到「賊人」真身當場嚇到，猶有餘悸，「現在想想有點後（害）怕，香港經常有這樣的事發生嗎？」。

帖文引來網民熱議，「好離譜，你不用擔心（香港）大部份時候很安全」、「不知道說什麼，多點小心總是好的」。也有網民建議用支付寶或微信二維碼乘港鐵，以免賊人有機可乘。



有內地旅客於網上發文表示，他日前在香港港鐵站買單程車票，正想伸手拿零錢及車票時，身後突然有人朝他衝來並伸手想搶，幸好他反應及時阻止了對方行動。（小紅書）

該內地旅客於小紅書以「在香港買地鐵票被人搶了」為題發文講述是次不快經歷。他表示，周二（5月16日）在香港國際金融中心的港鐵站買票機買單程車票，「我投了一張20港幣的紙幣進去，然後出票口那裏吐出來一張單程票和一些找零的硬幣」。

然而樓主剛要拿零錢及車票，身後突然有人朝他衝過來並朝出票口伸手，幸他反應及時，「賊人」沒有得手，「也不知是要搶零錢還是要搶車票，還好我反應快比她搶先了一步，沒讓她搶到」。

樓主表示，他買車票後，身後突然有人朝他衝過來並朝出票口伸手，幸他反應及時，「賊人」沒有得手，（資料圖片）

樓主之後回頭看到「賊人」真身，嚇了一大跳，「發現是一個東南亞或印度的小女孩。她見沒搶到，似乎很沮喪。我一臉懵逼的跟她說：『What do you want?』，她也沒吱聲，一臉尷尬的走了」。而今次經歷令樓主猶有餘悸，「現在想想有點後（害）怕，香港經常有這樣的事發生嗎？」。

外出旅遊，一定要時刻注意四周環境。（資料圖片）

網民看後大呼離譜，「好離譜，你不用擔心（香港）大部份時候很安全」、「不知道說什麼，多點小心總是好的」、「所以不是經常發生，不過還是小心為妙」、「十年前在香港被這樣搶過，結果武裝員警陪我坐香港警車，去了趟西九龍警署，還有西九龍重案組陪我錄口供」。也有網民建議樓主可用支付寶或微信二維碼乘港鐵，以免賊人有機可乘，「從紫色閘機過就行」。