清潔工偷懶斷正？拖把牆上「畫龍」即走　網民：貧窮限制工作態度

不少屋苑也會聘請管理及清潔公司以保持環境衛生美觀，有居於美孚大型屋苑的街坊上載智能門鐘拍下的影片，顯示清潔工人以拖把清潔大堂牆壁時，僅以拖把隨意在牆上滑動一下便當完成，令她感到錯愕：「原來畫條龍咁就完。」不少街坊看過影片也建議樓主向管理處反映情況，亦有人笑言清潔工人被「貧窮限制工作態度」。



有居於美孚大型屋苑的街坊上載智能門鐘拍下的影片，顯示清潔工人以拖把清潔大堂牆壁時，僅以拖把隨意在牆上滑動一下便當完成，令她感到錯愕。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

相關影片被上載至facebook群組，樓主表示居於美孚新邨第五期，日前留意到大門前的電梯大堂牆上，出現了奇怪的「花紋」，感到好奇之下，決定翻查安裝於大門的智能門鐘，沒料發現閉路電視影片記錄了清潔工人懷疑偷懶工作情況。

影片可見，畫面顯示事發時間為周三（17日）早上9時半左右，升降機旁放了1個水桶，1名男清潔工手持長拖把於電梯大堂清潔。男工人拿起拖把，快速抹上牆壁上下擺動，令牆上出現1條呈曲線水印，可是他僅拖了1條曲線，便繼續以同樣手法清潔旁邊牆壁，如是者只花了不足半分鐘，便將大堂4邊的牆壁都「抹過一遍」。

影片沒有交代清潔工人其後有否再次仔細清潔牆壁，樓主回看片段後無奈稱「原來畫條龍咁就完」。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

影片沒有交代清潔工人其後有否再次仔細清潔牆壁，樓主回看片段後無奈稱「原來畫條龍咁就完」，又指「其實本身我只係好奇點解牆身會多咗條嘢」，沒想到疑似揭發清潔工「蛇王」過程。

該屋苑街坊看過片段也紛紛留言，有人建議樓主向管理處反映情況，「畀管理處睇片」、「有閉路就醒目啲啦，做戲都做全套」、「其實咁抹都冇咩意思」、「一個星期後成塊牆都有抹過嘅概念」、「咁出糧都應該出一半啦」。亦有網民笑言，片中清潔工「應該係被清潔耽誤嘅書法家」、「貧窮限制了工作態度」、「行爲藝術呢啲嘢我哋識條鐵咩」。