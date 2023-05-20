同事鬧婚變　人妻貪玩試探揭老公出軌超崩潰　網民：人性不堪測試

一句試探足以影響人生！台灣有人妻於討論區發文表示，最近有同事婚變，鬧到要離婚，有晚她以開玩笑心態試探老公，故意裝着臭臉說：「你跟那個女人的事情，我全都知道了。」沒料到老公一臉驚嚇地自爆出軌，與小三「只是玩玩的而已」，還承認發生了3次關係，令她十分崩潰和懊惱不應試探老公，若不知真相就可一直幸福下去。



台灣有人妻於討論區發文表示，最近有同事婚變，鬧到要離婚，有晚她以開玩笑心態試探老公，沒料到老公一臉驚嚇地自爆出軌。（《夫妻的世界》劇照）

該人妻於「匿名公社」以「我後悔了」為題發文表示，「現在我才知道，很多事情是不能試探的」。她指出，最近有同事經歷婚變，對方老公與同公司的初入職年輕女同事搞外遇，結果鬧到要離婚。她日前晚上看着老公，突然想開個玩笑，於是故意裝着臭臉說：「你跟那個女人的事情，我全都知道了。」

沒料到老公一臉驚嚇，自爆和承認出軌，慌張說「只是玩玩的而已，要我不要相信那個女人的話，後來也承認發生3次關係而已」。人妻十分崩潰，立即收拾行李回娘家，大呼「原來承諾和婚約對很多人來說，都不當一回事」。人妻還十分懊惱和後悔試探老公，「我現在在想，我為什麼突然要自找麻煩問他這些，如果不這樣開玩笑，是不是就可以傻傻的一直幸福下去」。

人妻說，老公指出與小三「只是玩玩的而已」，還承認發生了3次關係。（《夫妻的世界》劇照）

不少網民留言安慰樓主，指出早些知悉真相比晚知道更好，「早點知道真面目沒什麼不好，至少能保護好自己，免得時間一久損失更多」、「鴕鳥心態，是我寧願早點知道，早點離開」、「人性是不堪測試的」、「該走的留不住，留住未必好」、「說是這樣說，但哪天他不騙妳，妳更痛、他更狠」。

有網民建議，「既然他都承認跟小三發生關係了，妳要不要先告侵害配偶權後再離婚？別便宜了他們」、「真正後悔可以選擇放下，放下感情，離開婚姻，或者放下疙瘩，回到過去，兩種放下任你選擇」。