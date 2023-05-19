恐怖！34歲人妻怒砍20歲夫陰莖　爆血痛苦下場慘　調查揭心酸內情

夫妻反目只有恨？印尼東爪哇心省盧馬讓（Lumajang）一名34歲女子「YC（化名）」，因不滿自己痴心錯付、全心付出卻換來被20歲丈夫「斬纜」離婚，竟然誘騙丈夫到酒店，並趁丈夫熟睡砍掉丈夫陰莖，導致丈夫痛苦「爆血」送院。「YC」事後被捕，調查揭發更多內情，原來2人結婚後原本恩愛，沒想到丈夫父母反對2人婚姻「棒打鴛鴦」，終導致慘劇。



34歲女子「YC（化名）」趁丈夫熟睡，砍掉丈夫陰莖。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發周二（5月16日），「YC」當日受到惡劣對待，被丈夫宣布離婚，她之後要求與丈夫在酒店見面。到凌晨1時左右，丈夫依約到酒店與YC見面，至凌晨4時半左右YC趁丈夫熟睡，竟下狠手砍掉丈夫的陰莖。

被砍掉陰莖，丈夫隨即醒來痛苦大聲尖叫，酒店工作人員聞聲趕來，看到丈夫渾身是血。丈夫被送往醫院急救並報警，警方拘捕了「YC」，另在現場帶走刀具、床單、丈夫衣服等作為證物。

警方拘捕了「YC」。（網上圖片）

「YC」將面臨最高5年有期徒刑。據報調查指出，「YC」與丈夫於2023年4月結婚，婚後丈夫帶「YC」與自己親生父母見面，沒想到卻演變成「災難」，丈夫父母並不認可2人關係「棒打鴛鴦」，最終導致慘劇。