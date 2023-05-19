女子推BB車亂過馬路　狂衝多條線搵命博　網民認出位置：邊有人行

推住嬰兒車還敢在馬路上橫衝直撞？日前有司機分享9秒車Cam片（行車紀錄），拍到有女子竟然推着BB車，在沒有行人過路處的路口等待橫過馬路，當迎面車輛駛離後，她便急不及待衝過對面，情況相當危險。不少網民批評該女子行為自私，「宜家啲阿媽真係黐線」、「搞X錯」，部份人認出出意路面是屯門法院前往安定邨的路線，質疑為何會無端行出行車線，「嗰度邊會有人行㗎？」。



有行車紀錄顯示，有女子竟拖着嬰兒車，在沒有行人過路處的路口越過馬路，而對面亦非行人路，因而惹來不少網民狠批其行為自私危險。（FB「車cam L（香港群組）」截圖）

有司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布1條短片，顯示1名女子推着嬰兒車，在沒有行人過路處的路口，在安全島和交通燈旁等待橫過馬路。鏡頭方向一轉，當迎面的車輛駛走後，女子探頭望有沒有車輛駛至，即快速推着嬰兒車穿越多條行車線，並衝過對面線。女子推嬰兒車在馬路亂衝奔跑畫面非常牙煙，司機揶揄對方「我小學嗰陣係推車冠軍」。

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有網民認出事發地點在屯門，該路面是屯門法院往安定邨的馬路，「屯門法院跑去安定，我後生時都冇咁大膽」，而且該位置不會有人行，「嗰度邊會有人行架？啱啱上完庭？」。更多人批評女子貪一時之快而無視自身和嬰兒安全，「無腦老Ｘ推BB去死」、「其實生仔同揸車係咪一樣要考牌」。亦有人反諷女子在「玩命」，「如果可以買份保險我幫手供，但受益人寫我就好，應該好快收錢」。

部份駕駛者怒斥其行為還在連累司機們，「反應慢啲真係畀佢累死」，原來不少人遇過家長推BB亂過馬路，「我轉彎入車場，一轉到車場門口就有個阿媽推住BB車喺度行，差啲撞埋去，嗰度黑鼆鼆，唔應該有人行」、「我試過過燈位，個媽咪自己企係安全島，但隊架BB車出馬路，我要停定架車先識拉返埋去」。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）