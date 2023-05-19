雲頂酒店雙屍案│年輕夫婦墮樓亡　警查CCTV證「無其他人進房間」

一場度假最終竟變成雙屍命案。馬來西亞1對年輕華裔夫妻日前入住雲頂某酒店，連住6天至本月16日晚上，夫婦突然從窗口墮樓身亡。警方事後調查閉路電視，確認夫婦入住6天期間，並無其他人曾進出過酒店房間，初步排除刑事成份，相信夫婦自殺輕生，但仍需調查案件內情，並呼籲知情者提供線索。親友們形容2名死者個性友善隨和，不解為何發生悲劇，由於事件在網上引起議論，警方呼籲民眾不要做任何揣測。



華裔夫婦從酒店窗口墮樓亡，警方調查後排除刑事成份。（網上圖片）

馬媒報道，當地一對同為37歲的華裔夫婦入住雲頂某酒店6天，日前離奇墮樓身亡。警方指，該對夫婦於5月11日入住，警方翻查閉路電視，確認除夫婦外，他們入住其間沒人其他人進出過房間，至本周二（16日）晚9時46分，警方接報2人從窗口墮樓身亡，調查後認為案件不涉及刑事為份。

警方相信2名死者是自殺，周五（19日）再發布消息，表示經法醫解剖，男死者因胸腔大量積血致命，女死者則死於創傷性腦損傷，仍正調查這對年輕夫婦尋死動機。

該對夫婦來自霹靂州太平鎮，親友形容兩口子非常恩愛，曾在某旅遊聖地工作，但已辭職，２人遺體早前由家屬領走，到殯儀館治喪後，已於周四（18日）已火化。夫婦的友人紛紛在網上悼念，指他們生前為人友善隨和，對2人離世感痛心，不解為何會發生墮樓悲劇。

馬媒指，事件在網上引起討論，據悉2死者遺體着地後相隔不遠。（示意圖／Getty Images）

馬來西亞雲頂區在網上以「猛鬼酒店」聞名，馬媒指墮樓消息傳出後在網上瘋傳，許多網民議論事件。據悉2死者被發現時屍體距離不遠，警方呼籲民眾不要作任何推測，如掌握任何有關消息，應聯絡警方。

（綜合）

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