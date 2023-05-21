極驚險！食早餐突有車猛撞入舖　爸爸「聽聲」神救援2秒抱子逃生

為人父母要隨時看顧好身邊小孩，這名爸爸做出完美示範！台灣於本月19日發生私家車直衝入餐廳事故，1名72歲司機開車時突感頭暈，駕車直撞入店，險撞及靠近門口的一對父子，幸好爸爸反應快，跨步過枱的對面，抱起兒子再反方向逃走避過一劫，全程僅2秒，被網民大讚「神救援」、「最強爸爸」。警方到場確認司機無酒駕，而現場消息亦指司機撞過去前有減速及響咹，故事件中無人受傷。



黑色車撞入早餐店前，爸爸聽到響咹聲後有所反應，即時抱走兒子。（民視新聞截圖）

台媒報道，事發於台中1間早餐店，19日早上有輛黑色私家車衝入店內，現場影片可見，靠近門口處坐着一對父子，爸爸聽到響咹聲即抬頭看，再極速衝向枱的對面抱起兒子跳開，往櫃台方向逃走，剛好閃過私家車的撞擊，全程僅2秒鐘，神勇救子被大讚是「最強爸爸」。

+ 9

司機從座駕走出來時，仍記得拉好手掣，身體疑有不適需要店員攙扶，其後需送院觀察。店方接受台媒訪問時，稱早上大家都在忙，突然聽到喇叭聲，見到有車正衝入來。當時店內有不少食客，司機臨撞時連續響咹6、7下示警，在場客人聽到後有所警覺，及時跳開避過一劫。

警方指，酒測後確認72歲石姓司機無飲酒，他因頭暈撞毀了放路邊的電單車及早餐，幸好車速不算快，食客們反應又快，無人受傷。司機供稱他早上開車時突然頭暈，不小心偏移了方向。

（綜合）