婚宴大亂鬥！賓客先後口角後動武　草叉棍棒狂「拆場」　警揭內情

去別人的大婚如此鬧事，真的好嗎？越南最近有新人婚宴變成大亂鬥現場，事件片段在網上瘋傳。事發時同場2批親友共數十人爆發口角，其中3人離開現場後，旋即手持草叉及棍棒折返，另一伙人則擋在大門前，3人竟打爆玻璃門，在場與「仇家」追逐打鬥，甚至有待應還在傳菜嚇到不知所措。警方指事件導致數人輕傷，砸爛多張桌子、椅子和玻璃門，而事件源於2批親友有生意往來，但出現財務糾紛，正調查涉事的5名男子。



片段開始時，場內賓客想擋在門口，有人持椅子當防具。（影片截圖）

越南傳媒報道，事發於周四（5月18日），一對新人在胡志明市第11區的大壩森水上公園（Dam Sen water park）餐廳舉行婚宴，但席間親友發生爭執，造成數人受傷。

現場消息指，當時有數十人爆發口角，隨後3人離開現場，持草叉及棍棒返回現場大鬧。影片可見，已有多名賓客被嚇跑，持武器的3人返回現場時被堵在玻璃門前，場內有2賓客擋住，只中1人持棍棒，3名大漢狂扯門，最終玻璃門被打碎。

+ 10

其中1名穿藍色衛衣戴鴨嘴帽男子衝到場地中間，持草叉施展出擲標槍姿勢，追住1名賓客。該名賓客見狀即時往後門逃走，「標槍男」繼續追上去。畫面一轉拍到現場其餘賓客，現場還有女待應在傳菜，目睹1名紅衣男持棍棒追人打的混亂畫面，更有賓客拿起1張座椅疑拿來當防具。事件持續1分鐘後，3名先動手的男子隨即離去。

警方指，爭執雙方年約30至35歲，事件砸爛多張桌子、椅子和門，有數人受輕傷。警方初步調查指，糾紛源於新人的2批親友有生意往來，但出現財務糾紛，會傳召涉事的5名男子調查。

（綜合）