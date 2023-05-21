天眼直擊｜港媽抱女行經夾公仔機疑偷玩具遺包裝　網民話有1疑點

偷竊是違法行為，父母帶同子女一同犯案更是罪加一等。有夾公仔機租用人日前於網上分享閉路電視片段，見到1名港媽抱同女兒行經夾公仔機時，注足觀看貼在機頂上的玩具。不過港媽看了一會，疑伸手取走1輛玩具車，讓女兒手持着離開，現場則遺下玩具包裝。不少網民看過片段斥責涉事港媽「唔好大教壞細」，批評她未有以身作則；亦有人質疑片段未能清晰拍下偷竊過程，難以肯定是港媽所為。



有夾公仔機租用人分享閉路電視片段，可見1名港媽抱同女兒行經夾公仔機時，疑伸手取走1輛玩具車，讓女兒手持着離開，現場遺下玩具包裝。（fb「大埔 TAI PO」影片截圖）

該網民於facebook群組「大埔 TAI PO」上載相片及影片，表示她是片中夾公仔機的租用者，上周日（13日）夾公仔機不幸遇上失竊，犯案者更疑是1名抱着女兒的港媽，「咁樣身教我都第一次見覺得好過分，所以先想分享出嚟！」。

片段可見，1名女子抱同年幼女兒行經人流暢旺的商場，左手手上挽着似是載有雞蛋仔的膠袋，在夾公仔機前駐足觀看。該名港媽與女兒在夾公仔前對話一輪，兩人視線看着貼於夾公仔機上方的玩具禮品，女兒亦一度指向玩具的方向。

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一會後港媽突然伸手，在機頂上有所動作，但閉路電視未能清晰拍下她的行為，僅錄到數秒雜聲。港媽放下手後便抱着女兒離開，期間畫面顯示女兒疑手持1輛玩具車。

機主事後指控港媽偷走玩具車，稱現場遺下玩具包裝，「阿姐，因乜解究你抱住個女一齊偷嘢？仲要留返個包裝喺度咁有手尾？」。她又指相關偷竊事件已非首次發生，「因為之前已經有試過，我以為係我黐唔實跌咗俾人執咗。今次個包裝喺度，我先睇返閉路電視搵佢出嚟」。

她續指，本來夾公仔機的玩具也是給小朋友的小禮物，沒想到有人竟動貪念，「如果你話真係經濟唔OK負擔唔到，我唔介意佢WhatsApp我，$10/$20同我買，我都會唔收錢送畀佢，大家都係為人父母明白嘅」、「本來呢啲都係送畀小朋友開心下，但係你咁樣做我就唔開心囉」。

機主事後指控港媽偷走玩具車，稱現場遺下玩具包裝，又指偷竊事件非首次發生。（fb「大埔 TAI PO」影片截圖）

影片引來網民討論，不少人批評涉事港媽「大教壞細」，示範了極差身教，「咁快教個女做賊」、「睇佢手勢都係偷慣偷熟，一啲都唔怯，帶住小朋友都無避諱」、「啲人真係有鋪偷嘢癮」、「舖頭門口，印佢出嚟貼大幅相海報啦」。

不過也有人指出，機主的閉路電視並無拍到港媽偷竊的過程，難以一口咬低她是犯案者，「咁都叫偷？影唔到喎」。而機主則留言回應，指片段「影到小朋友係揸住其中一架車仔走，咁都唔認都冇辦法。如果當事人唔承認嘅可以報警拎商場CCTV，不過報警冇咩意思，唯有警惕世人」。