颱風瑪娃｜下周打風？2張圖看清瑪娃最新風力路徑　已成超強颱風

【天文台／天氣消息／瑪娃／風球／打風／熱帶氣旋／颱風】踏入炎炎夏日又是颱風季節，天文台表示，預料現時位於西北太平洋的超強颱風「瑪娃」會在周末期間移向呂宋以東海域，隨後瑪娃路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動；受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南地區天氣酷熱。

不過，雖然「瑪娃」會逐漸增強，但是否懸掛風球仍要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

究竟「瑪娃」風力有多強？最新移動路徑？以下一一話你知。



即睇瑪娃最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

由於「瑪娃」離香港尚遠，天文台暫未有詳細「瑪娃」風力預測數據，惟根據中央氣象台預測，超強颱風「瑪娃」風力達每秒62米。

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

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香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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