颱風瑪娃｜8張圖看清瑪娃風力路徑　達山竹級料「今年最強颱風」

【天文台／天氣消息／瑪娃／風球／打風／熱帶氣旋／颱風】天文台表示，預料現時位於西北太平洋的超強颱風「瑪娃」會在今明兩日大致移向呂宋以東海域，隨後瑪娃的路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動；受其外圍下沉氣流影響，本週初至中期華南天氣酷熱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。此外，沿岸海域有湧浪。

「瑪娃」會逐漸增強，台灣更有氣象專家形容「瑪娃」為「今年地表最強颱風」，天文台亦以「挑戰2023年風王寶座的瑪娃」為題發表天氣隨筆，指「瑪娃」中心附近持續風速曾達「山竹」級別。但是否懸掛風球仍要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

究竟「瑪娃」風力有多強？最新移動路徑？以下一一話你知。



即睇瑪娃最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

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天文台九天天氣預報。（天文台）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

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香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身