人夫出軌安排小三住同大廈　逼遷妻女終捱告　辯稱整水喉下場慘了

這個出軌人夫也太壞了吧？台灣1名結婚7年、育有1名女兒的渣男敵不過七年之癢，結識小三後，為方便相聚，竟安排對方居住同一棟大廈樓上的另1個單位，更反過來逼遷妻女，甚至怪責妻子若女兒看到他和小三出現，就是妻子的問題。妻子傷心欲絕決定提告，但渣男在庭上辯稱沒有出軌，只是協助對方維修水喉，但法官憑着其他證據，最終判處渣男和小三賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



渣男人夫結識小三後，貪方便在家人居住的同一棟大廈另開私竇。（Getty Images）

根據判決書，台灣新北市1名人妻表示，與郭姓丈夫交往13年，2016年3月結婚，夫婦育有1名女兒，人妻最初深信2人經歷愛情長跑考驗才結婚，婚姻可以長長久久，豈料郭男和洪姓補習班同事出軌，更過分的是2人一度搬到住所樓上單位同居，甚至賣走妻女居住的寓所，變相將妻女逼遷，令到母女只能另覓他處居住。

人妻曾發傳送訊息質問郭男，「女兒看到爸爸跟別的女人一起進進出出，她會什麼想法」，但丈夫回覆稱「為什麼妳要讓女兒看到我跟她進進出出啊？那應該就是妳的問題啊，怎麼讓女兒接受到這樣的訊息？」。

渣男人夫怪責妻子若女兒看到他和小三出現是她的問題。（Getty Images）

郭男在庭上辯稱，和洪女只是同事關係，對方因家中燈泡和水喉出現問題，所以向他求助，自己因而進出對方家中，而且「強調」沒有和洪女過夜或同居。

但法官經審理後留意到郭男曾在小學群組承認外遇，當時沒有指名道姓，即使洪女本年4月離婚，但相信兩人侵害郭太的配偶權，判處兩人賠償40萬新台幣（約10萬港元），案件可以上訴。