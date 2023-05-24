男子港鐵月台小便　網民斥站內有洗手間不用　街坊揭內情：請包容

在公眾地方人有三急該怎麼辦？最近1名網民在社交平台上傳照片，顯示1名男子疑在港鐵九龍塘站內的月台當眾小便，引起不少網民熱議。有人指出站內已有乘客洗手間，質疑該名男子貪方便而隨處便溺，惟其後有自稱居於寶林的街坊留言，表示自己認識該男子，對方患有認知障礙症，希望大家能多多包容。



1名男子日前疑在港鐵九龍塘站內的月台當眾小便，引起網民熱議。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文，形容相中的男子居於將軍澳，而據樓主分享的照片，顯示1名身穿藍色外套的男子疑似於港鐵九龍塘站的月台，面向牆壁小便；另外兩張照片則顯示男事主位於港鐵車廂內。

大批網民看過帖文都狠批男子的舉動「離譜」，指出九龍塘站內設有乘客洗手間，又稱即使身處沒有洗手間的車站，若有需要也可要求使用港鐵職員的洗手間，批評隨處便溺毫無公德心，也難為了清潔人員，紛紛留言稱「站内有洗手間可供借用點解唔用？」、「可以問職員借廁所，點解要咁做？」、「當街小便，小朋友都唔應該啦」、「點解冇人過去制止？」，但也有網民認為事主也許在「忍無可忍」的情況下，才會選擇在月台小便，「咁做當然唔好，但會唔會係冇晒其他辦法」。

有網民批評男子有欠公德，惟其後有自稱居於寶林的街坊留言，表示自己認識該男子，對方患有認知障礙症，希望大家能多多包容。（facebook圖片）

不過，1名自稱居於寶林的街坊其後在帖文留言，指自己認識涉事男子，得知對方患有認知障礙症，雖未有代為解釋，但表示「請大家包容，謝謝！」。

根據《港鐵附例》25條，任何人士不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例者最高被罰款5000元。