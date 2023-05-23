西客｜港女超市買未熟榴槤一刀劈開　事後竟退款獲$1XX被網民鬧爆

榴槤味美可口，但並非人人都識得揀榴槤。有網民在Facebook群組表示從超級市場購入了個榴槤，家人提出回家立即食用。她打開少少一看，發現榴槤根本未熟，竟打橫榴槤一刀劈開後，再拿回去超級市場退款，「某人好想吃榴槤，回家立即想食，我打開望落去，費事同佢多講，一刀兩斷畀佢睇，忍住也沒有吵架，可以退款」。事件引起網民關注，不少人認為「點解明知未熟，要夾硬劈開佢！切完唔啱就要退錢㗎？」、「如果次次都咁做，人哋仲使做生意」。



有網民從超級市場購入了個未熟的榴槤，打橫劈開後竟成功申請退款。（FB圖片）

從該網民上傳的照片可見，外殼仍然青綠的榴槤被打橫劈開，露出裏面厚厚的白色果瓤，淡黃的果肉體積細小。還有1張照片，是超級市場單據及疑為150元退款。

原帖引起網民熱議，不少人不同意樓主的行為。現在原帖似已被人刪去，無從尋獲。不過早有網民截圖保留，並上傳到其他群組，有轉載者就表示「我都唔知道呢位女仕咁做係啱定唔啱，原po爛咗，歡迎大家討論」。

有很多網民批評原樓主行為，「兩公婆為鬥氣就蹝咗個榴槤」、「就係好多西客，明明自己揀，返到屋企覺得有問題就要退錢」、「睇個殼咁青都知未食得」、「買完返去見未熟，仲劈開拎返去退」、「咁青唔擺下就切」。

另外，不少人都認為榴槤橫切面相當少見，並表示爆笑，「見到佢咁開榴槤都怕咗佢，第一次見人咁開」、「我食咗咁多隻榴槤🤣🤣都未試過咁樣開」，也有人表示「我反而好想知佢把刀係邊隻牌子…想買返把」。

（Facebook群組）