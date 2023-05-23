港鐵驚現超性感女　港男目擊1幕震撼：唔怕變態佬？　1句反惹爭議

【港鐵／香港旅遊】人人也有自由選擇自己衣着。有港男於討論區貼出照片，指他在港鐵站內看到一名女子穿着超窄短褲，可明顯見到臀部形狀，質疑：「點解啲港女可以着幼稚園條褲搭地鐵？唔怕有變態佬？」帖文引來網民爭議，有人認為該女子衣着過火，「黐線咁大膽咁着」、「咁着好需要勇氣」；也有人認為有衣着自由，「人哋着乜關你咩事？」、「人哋有權着自己鍾意嘅衫」。



有港男分享於港鐵站內看到一名女子穿着超窄短褲的經歷，引來網民討論（資料圖片）

該港男於連登討論區發文並上載照片，指「點解啲港女可以着幼稚園條褲搭地鐵？唔怕有變態佬？」。從樓主上載的照片見到，拍攝地點相信是港鐵西營盤站，相中女子穿窄身背心白色上衣以及白色超短褲，腳穿黑色長靴，正在大堂客戶服務中心排隊等候。

樓主質疑：「點解啲港女可以着幼稚園條褲搭地鐵？唔怕有變態佬？」（網上圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為該女子衣着過火，「黐線咁大膽咁着」、「咁着好需要勇氣」、「條褲同對鞋完全唔match」，亦有人笑言「阿叔我見慣世面，唔驚！」。不過亦有人批評樓主不應偷拍別人，認為每人也有權選擇自己衣着，「人哋着乜關你咩事？」、「人哋有權着自己鍾意嘅衫」、「咪戴有色眼鏡啦」、「係你心邪咋啩」。

另有眼利網民認出女子真身，指對方原來是內地小紅書網紅，曾上載多張身穿相同衣着於西營盤站、香港大學站、以及港鐵車廂內拍攝的照片。