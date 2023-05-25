準新人向麥當勞發送喜帖！意外獲祝賀回覆　兼收麥樂雞花束勁驚喜

收到這樣特別的結婚禮物，真的會很驚喜呢！日前新加坡1對即將結婚的新人，因為談戀愛時經常到大型連鎖餐店麥當勞用膳，所以決定寄送喜帖給麥當勞。本來只是玩玩而已，不料麥當勞真的回覆她們，並為她們送上特別的花束以及卡片，以祝賀她們新婚之喜，令新娘很是感動和窩心，更稱「麥當勞永遠是讓我們快樂的地方！」。



新加坡1對即將結婚的新人，因為拍拖時經常到麥當勞用餐，所以決定寄送喜帖給麥當勞。不料竟獲對方回覆，更驚喜地送上特別花束以及卡片，以賀她們新婚之喜。（IG＠jiaaahuix_截圖）

該準新娘Agnes在Instagram（IG）發佈1條短片，指她和未婚夫即將結婚，並決定向對他們來說具有重大意義的商家發送婚禮請柬，當中包括見證他倆愛情旅程，並在拍拖時經常去用餐的麥當勞，「無論是早餐、午餐、晚餐、宵夜，麥當勞是我們常去的地方，我們肯定要發請帖給他們！」，所以在婚禮前兩周便將喜帖放至郵箱，盼能和麥當勞分享結婚之喜悅。

他們本來純粹為了取樂，沒想到會收到回覆。不料麥當勞收到邀請函後隨即聯絡他們，並送上一束裹滿麥樂雞的花束，當中還附上兩種醬料和一張卡片。準新娘在片段中致謝麥當勞，並表示她和未婚夫都吃得非常開心，窩心和驚喜地稱「麥當勞永遠是讓我們快樂的地方！」。

對於準新娘Agnes所收到的意外驚喜，有人搞笑稱想要仿效，「我要再結一次婚，然後跟麥當勞要花束」、「我會把邀請函發給新加坡金管局，看看他們會給我什麼？」；不過亦有人認為有了是次先例，之後或會有人「一窩蜂」發送邀請函給餐廳，接下來會收到驚喜的機會只會越趨渺茫。

（綜合）