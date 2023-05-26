廉價勞工！日薪$254徵大學生管家　日做7小時湊細路　僱主惹狠批

廉價得太離譜！台灣有僱主近日於網上發文徵管家，主要工作是照顧小孩和小狗，及做家務，一天工作7小時，日薪1000元新台幣（約254港元），包早晚餐，歡迎曾離開職場一段時間的二度就業人士或大學生應徵。惟僱主開價過於低薪惹來網民批評與嘲諷，「沒錢還學人徵管家，笑死」、「有夢最美，夢裏都有」、「便利商店薪水都比這高」。



台灣有僱主近日於網上發文徵管家，主要工作是照顧小孩和小狗，及做家務，一天工作7小時，惟日薪僅1000元新台幣（約254港元）。（《妳的管家》劇照）

該僱主於facebook群組發文招聘，後來被其他網民截圖至「爆廢公社」發佈，嘲諷是「奇文共賞」。該僱主於帖文寫道，需聘請一名到府管家，工作時間是早上6時到僱主家，先帶小孩上學，返家後就打掃洗衣、替小狗整理活動區域、帶狗上廁所，早上9時離開。晚上5時再開工，到學校接小孩回家，然後準備晚餐，陪讀至8時讓小孩就寢，9時結束可直接回家。

僱主續說，管家一天工作7小時，日薪1000元新台幣（約254港元），包早晚餐，每周日固定休假，薪水於每月15及30日領取，歡迎曾離開職場一段時間的二度就業人士或大學生應徵。

僱主開價過於低薪惹來網民批評與嘲諷，「沒錢還學人徵管家，笑死」。（《妳的管家》劇照）

僱主提出的不合理薪酬惹來網民嘲諷，「說出來嚇死人，聽了笑死人，可以請猴子做」、「徵管家還是老媽子？」、「笑死人，我以前做清潔打掃收納+煮飯（不含買菜）時薪就350了，吃米不知米價」、「可能早晚餐都是龍蝦吃到飽那種」、「是每天1000美金嗎？」、「管家不是正常5萬起跳，看工時嗎？1000是鐘點工」、「現在每天固定4到5小時到府管家一個月都最少4萬多了，這個一天1000？我的媽啊真有臉」。

有網民表示，「這就是平常我們家庭主婦媽媽做的工作啊，任勞任怨做了10幾年還沒有薪水，這個還有1000呢，你們付過薪水給你們的媽媽了嗎？」。