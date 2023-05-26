麵包放樓梯口！炮台山站麵包連鎖店貨品這樣放　網民：保鮮紙都冇

車站買到麵包固然方便，但這樣存放是否合適？有女網民今日（5月25日）在飲食群組發文，聲稱炮台山站內某連鎖麵包店，將一棟麵包放在樓梯口，照片所見最頂層麵包無任何遮蓋物，直接暴露在空氣中。網民看照片後大呼「黐X線，咁都得，保鮮紙都唔擋一下」，認為至少也要蓋好，惟也有留言覺得是繁忙時間趕不及送貨，拍照公審是小題大做。《香港01》正向該麵包店查詢，等待回覆，店方正向運輸部門了解。



有網民拍到炮台山站連鎖麵包店，將麵包無摭掩放在港鐵站樓梯口。（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳圖片，顯示地鐵站樓梯口位置，有板車載住1層4箱的麵包，看起來出爐不久，但最頂一層全無保護，麵包暴露在空氣中，旁邊另有1個藍色箱子。樓主指地點為港鐵炮台山站，站內某連鎖麵包店「就咁放啲包喺樓梯口」，她拍照後即時向店員反映，但未獲理會。

照片引起熱議，有網民批評食物不應隨意擺放，「就咁冇遮冇蓋着就掉係樓梯旁（上班上學繁忙時段）」、「其實加個蓋真係咁難？正常運輸你有蓋佢哋實會蓋實」、「舉報1823」。有留言認為連鎖店麵包是中央工場出品，「逐間派貨啲運輸工人只求方便快手做完，衛生話之你」。

有港男去年11月18日傍晚乘搭港鐵時，於金鐘站東鐵線月台發現「蛋撻王」員工無遮掩下運送蛋撻皮，當時亦引起熱議。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

有曾從事相關行業的網民爆料，指麵包做完後會放在貨倉等出貨，「都係冇遮冇掩，十幾個鐘頭」，又笑言可能運送人員放幾分鐘就去取貨，「出於禮貌和尊重畀你影埋張相先，點知俾你放上網」。

不過，部份網民反指樓主小題大做，指集團式麵包店在工場出車前，「都係咁樣一盆一盆疊住搬上車啦！怕唔乾淨，自己唔買就得喇，空氣中都有塵埃，燒味一件一件掛起，一樣大把人食」。也有網民留意到旁邊有空盆，「應該啱啱貨到，店員正處理搬緊入去！小題大做！」，「燒味，牛腩咪又係無遮無掩」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）