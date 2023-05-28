細思極恐！家中黑色小碎塊「老是常出現」 網民揭真相源自一電器

有網民近日發現家中飯枱上出現一些不明來歷的啡黑色碎塊，初時以為是餅碎，但清潔多次也「老是常出現」，令他大感苦惱。相片引來不少網民熱討，有相同遭遇的網民留言指其實源頭來自一部電器，「我屋企都有呢啲！以為有老鼠偷食嘢」。



樓主發現家中飯枱上出現一些不明來歷的啡黑色碎塊，初時以為是餅碎，但清潔多次也「老是常出現」。(facebook群組「上水人大聯盟」圖片)

該網民於facebook群組「上水人大聯盟」分享相片，表示家中飯枱上出現一些啡黑色碎塊，初時以為是餅碎，但因為清走多次仍會出現碎塊，卻無從考究這些碎塊的來源，故向廣大網民求助，「請問有無人知係咩」。

相片引來不少網民熱討，有網民猜測可能有老鼠入侵家中，也有人笑稱可能家人偷吃Oreo餅乾，「係咪壁虎屎呀」、「天花板甩石屎」、「碎左嘅安宮牛黃解毒丸」、「煤炭屎鬼」。

也有部份網民驚訝指與樓主有相同經歷，一名眼利的網民揭開真相指，應是樓主家中的冷氣機久未清潔，內裡的海棉因為老化變成硬碎塊，繼而從吹風口噴出來。

一網民揭開真相指，應是樓主家中的冷氣機久未清潔，內裡的海棉因為老化變成硬碎塊，繼而從吹風口噴出來。(資料圖片)

裝修達人「裝修佬」曾在《香港01》撰文教導讀者如何獨自清洗冷氣機，成本不須100元，簡單4個步驟包括清洗前首先要拔掉電源插座，防止觸電意外；第2步是打開冷氣機外殼，必要時可以用一字螺絲批輕輕撬開，打開後輕輕向上推就可以拆下隔塵網，如果冷氣機位置太高，令市民抹不到，可以將整個外殼拆出來直接清洗，否則將外殼和隔塵網拆走後，再用乾淨濕毛巾抹一抹冷氣機四周。然後將垃圾袋一開二，再用透明膠紙貼在左右兩邊，預防稍後噴冷氣機清潔劑時，污水滴到其他地方。

第3步驟是出動售價大約60元的專用清潔劑，搖勻後均勻噴在蒸發器上面，記得噴之前要開窗通風。最後是靜置10分鐘，再用刷加上清潔劑，才可以刷得乾淨，隨後用乾布抹走上面水分，最後等其乾爽後裝返原先位置便可。

裝修佬建議每年最少2次清洗冷氣機，分別是在夏天用之前及秋天期間清洗，以達到殺菌、消毒、去除微生物滋生、消滅細菌根源，延長冷氣機使用壽命，最好每日可以開窗令室內空氣流通，避免室內潮濕環境滋生細菌。

(facebook群組「上水人大聯盟」)